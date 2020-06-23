الليرة تصدم لبنان.. أسعار الغذاء ترتفع 190%

ارتفع التضخم في لبنان إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي مر عليها ثلاثة عقود، وذلك بعد أن تراجعت الليرة في السوق السوداء ما رفع أسعار السلع المستوردة إلى نحو غير مسبوق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 56.5% في مايو، وهو أعلى بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بشهر أبريل، وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

ووصل معدل التضخم في أسعار الغذاء إلى 190% تقريبا مقارنة بعام مضى، فيما ارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق بأكثر من 240%.

وتراجع لبنان عن ربط عملته بالدولار على نحو متزايد بعد تخلف الحكومة عن سداد سندات دولارية قيمتها 30 مليار دولار. ويتم تداول العملة المحلية في الوقت الحالي بنحو 5400 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بالسعر الذي يتم تطبيقه على واردات البلاد من القمح والوقود والأدوية التي تدعمها الحكومة، والبالغ 1500 ليرة للدولار.

وتعهدت الحكومة بضخ المزيد من الدولارات في السوق المحلية، مع فرض المزيد من القيود على بيع العملة الصعبة في مكاتب الصرافة. وقامت بالفعل السلطات بالقبض على عشرات من الصيارفة اللذين لم يلتزموا بتعليمات مصرف لبنان المركزي.