ما أهمية سوق المشتقات المالية للمستثمر السعودي؟

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن السوق المالية السعودية "تداول" تسعى لتطوير المنتجات التي يتطلبها المستثمرين خصوصاً مع انضمام السوق للمؤشرات الدولية، ويحتم ذلك وجود أدوات للتحوط لتحفيز المستثمرين على أن يستمروا بحمل الأسهم لأطول وقت ممكن وإمكانية إتاحة أدوات تمكنهم من إدارة التحوط من المخاطر في السوق

وأضاف السعيد "وجود مثل هذه الأدوات في السوق يعطي المستثمر أدوات إضافية أخرى تعطيه خيارات أكبر على إدارة محفظته وإدارة المخاطر وتنويعها بين الفرص المتاحة".

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن موعد إطلاق سوق للمشتقات سيكون في 30 أغسطس 2020.

وأوضحت "تداول" أن ذلك سيمثل بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.

وتم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.