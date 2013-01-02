أوروبا تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العالمي في 2013 آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

قال الخبير الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغلتز، إن مشاكل الديون في الولايات المتحدة وأوروبا ستشكل أكبر مخاطر على الاقتصاد العالمي في العام 2013.



وكتب ستيغلتز في صحيفة "هاندلسبلات" اليومية، إنه "في التوقعات لعام 2013، فإن أكبر المخاطر على الاقتصاد العالمي هي في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن الخطر الحقيقي على الاقتصاد العالمي يكمن في أوروبا".



وأضاف أن "إسبانيا واليونان تعانيان من ركود اقتصادي ولا أمل لهما بالتعافي. والاتفاق المالي لمنطقة اليورو ليس هو الحل، وشراء البنك المركزي الأوروبي للسندات هو مهدئ موقت، على أحسن تقدير".



وأكد أن على البنك المركزي الأوروبي عدم فرض مزيد من الشروط على المساعدات المالية التي يقدمها للدول الأوروبية، "وإلا فإن هذا الدواء سيؤدي إلى تدهور حالة المريض".