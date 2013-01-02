أوروبا تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العالمي في 2013

قال الخبير الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغلتز، إن مشاكل الديون في الولايات المتحدة وأوروبا ستشكل أكبر مخاطر على الاقتصاد العالمي في العام 2013.
وكتب ستيغلتز في صحيفة "هاندلسبلات" اليومية، إنه "في التوقعات لعام 2013، فإن أكبر المخاطر على الاقتصاد العالمي هي في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن الخطر الحقيقي على الاقتصاد العالمي يكمن في أوروبا".
وأضاف أن "إسبانيا واليونان تعانيان من ركود اقتصادي ولا أمل لهما بالتعافي. والاتفاق المالي لمنطقة اليورو ليس هو الحل، وشراء البنك المركزي الأوروبي للسندات هو مهدئ موقت، على أحسن تقدير".
وأكد أن على البنك المركزي الأوروبي عدم فرض مزيد من الشروط على المساعدات المالية التي يقدمها للدول الأوروبية، "وإلا فإن هذا الدواء سيؤدي إلى تدهور حالة المريض".
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