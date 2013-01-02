الجنيه المصري يواصل الهبوط باتجاه مستويات قياسية جديدة

تكلفة تأمين الديون

هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون الأربعاء رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت مصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات إلى دولارات أمريكية.وقال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تستقر العملة قريباً، بينما قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في السوق بين البنوك في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وهبط الجنيه إلى نحو 6.390 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين البنوك، وجرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيه مقابل الدولار قبل أن يدخل البنك المركزي نظام عطاءات وقيوداً إدارية يوم الأحد لإبطاء تراجع العملة.



وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن إقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.



وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية "أنا أتوقع خلال شهر أو شهر ونصف أن الأمور سوف تستقر تماماً. لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات - وهذا أمر محتمل - لكن.. (لن نصل) إلى السبعة جنيهات".



لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن هذا هدف طموح.

نظام جديد

ويتوقع نيل شيرنج، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس، أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013.



وقال شيرنج "ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي".



وقال المصدر المصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة بين البنوك إلى زائد أو ناقص 0.5% من النطاق السابق وهو واحد بالمئة.



كما باع البنك 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة اليوم هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيه.



وأغلقت البنوك يوم الثلاثاء في عطلة بمناسبة العام الجديد.