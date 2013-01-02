الحكومة الأردنية تقر موازنة 2013 بعجز 18 مليار دولار آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: عمان - ا ف ب

أقرت الحكومة الأردنية موازنة المملكة لعام 2013 بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1٫8 مليار دولار.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن سليمان الحافظ وزير المالية الأردني قوله، إن “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 في جلسته الاثنين”. وأضاف أن “إجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالي 7456 مليون دينار (10٫5 مليار دولار) موزعة بواقع 6210 ملايين دينار (8٫7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1,7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية”.



وتابع أن “الإيرادات العامة بلغت حوالى 6146 مليون دينار (8٫6 مليار دولار) منها 5296 مليون دينار (7٫4 مليار دولار) إيرادات محلية والبقية 850 مليون دينار (1٫1 مليار دولار) منحا خارجية”.



وأوضح الحافظ أنه “ترتيباً على ذلك، بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 201 3 حوالي 1310 مليون دينار (1٫8 مليار دولار) مشكلاً ما نسبته 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار (حوالي 3 مليار دولار) أو ما نسبته 8٫9% من الناتج”.



وأكد أن موازنة عام 2013 “تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، إذ يتوقع أن تقفز نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% عام 2012 إلى 85٫3 بالمئة عام 2013”.



وأضاف أنها “تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت بحوالي 2٫1% عن مستواها المعاد تقديره في 2012”. كما تتميز بأنها “موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 76٫6%”.



وخلص الحافظ إلى أن “تقديرات الإيرادات والنفقات للأعوام 2013 - 2015 استندت إلى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر”.