المتحدث الرسمي للرئاسة ارتفاع سعر الدولار في مصر مؤقت

أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر الدكتور ياسر علي، أن ما يتم الآن من ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أمر مؤقت، وسينتهي رغم كونه أمرا معقدا.وأوضح أن هناك إجراءات يتخذها البنك المركزي بصورة يومية ويتم أيضا علاج مظاهر المخاوف التي أثارها البعض حول الجهاز المصرفي المصري بشكل عام.وأشار علي في تصريحات بمقر رئاسة الجمهورية نشرتها صحيفة الأهرام إلى أن تصريحات طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر تصب في ذات الاتجاه الذي أوضحه الرئيس محمد مرسي، مؤكدا وجود تحديات تقابل الاقتصاد المصري لا يستطيع أن ينكرها أحد ولا يخفيها.

وأضاف أن هناك برامج واضحة للحكومة ومؤسسة الرئاسة وان خطاب تكليف الحكومة الذى أصدره الرئيس يوضح ذلك الى جانب خطاب الرئيس مؤخرا أمام مجلس الشورى مؤكدا أن هذه الأمور تحتاج الى معالجة ووقت حتى تظهر نتائجها.



وقال علي إن الرئيس تطرق في خطابه أمام مجلس الشورى الى الوضع الاقتصادي، حيث أشار الى الربع الذي بدأ في يوليو وحتى نوفمبر الماضي والتي شهدت المؤشرات الاقتصادية فيه ارتفاعا في ظل حالة الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد رغم أنه لم يكن الارتفاع المنشود إلا أنه على مستوى الممكن والواقع للاقتصاد في ذلك الوقت.



وأكد أن الرئيس قال بوضوح أن هناك تحديات ومشاكل يواجهها الاقتصاد المصرى لكن مصر لن تفلس وأن حالة الفزع والهلع التي يشيعها البعض وتكالب البعض على البنوك لسحب أرصدتهم بها مبالغة كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن انكار أن هناك مشاكل في الاقتصاد المصري، وهي متراكمة عبر عقود طويلة ولم نكتشف هذه المشاكل مؤخرا ونعلم أن هناك عجزا في الموازنة العامة يزيد على 140 مليار جنيه وأنه يزيد مع ضعف الايرادات.



وشدد على أن الرئيس تحدث في احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر الماضي التي أقيمت بإستاد القاهرة عن الموازنة العامة للدولة والمقسمة الى 4 أرباع هي ربع لخدمة الديون وأخر لمرتبات الموظفين بالدولة وربع للدعم والربع الأخير لإقامة المشروعات سواء في الخدمات أو الإنتاج، موضحا أن الاقتصاد يحتاج إلى إصلاح هيكلي.