النواب الأمريكي يقر قانوناً يجنب البلاد الهاوية المالية آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: واشنطن - رويترز

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بتفادي السقوط في "الهاوية المالية".



وبحسب وكالة رويترز، فقد جاءت موافقة المجلس في الاقتراع الذي أجري في وقت متأخر من ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن بأغلبية 257 صوتا ضد 167 صوتا.



ومن المتوقع أن يوقع الرئيس باراك أوباما المشروع على الفور ليصبح قانونا نافذا.



وذكرت وكالة فرانس برس، أن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه يقضي بزيادة الضرائب على الامريكيين الميسورين (رفع الضريبة من 35% الى 39,6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 الف دولار) لكنه يترك عددا من المسائل معلقة مع تمديد مهلة الاقتطاعات التلقائية الواضحة في النفقات العامة ولا سيما في القطاع العسكري.



قال مصدر قريب من الزعماء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الامريكي انه إذا أدخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تغييرات على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ يهدف الى تفادي الهاوية المالية فان الاخير لن ينظر في ذلك المشروع.



وفي وقت مبكر يوم الثلاثاء وافق مجلس الشيوخ -بدعم عريض من الحزبين الديمقراطي والجمهوري- على تشريع لتفادي سريان تلقائي لزيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق بقيمة اجمالية 600 مليار دولار.



ويقول الجمهوريون في مجلس النواب انهم غير راضين عن خلو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ من تخفيضات في الانفاق ويدرسون تعديل المشروع.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لن ننظر في مشروع مجلس النواب إذا ادخلوا تغييرات على الاتفاق الذي تم الوصول اليه في مجلس الشيوخ".