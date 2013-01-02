تطوير البنية التحتية للجمارك السعودية لتسهيل الإجراءات آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: الدمام - محمد هاني

قال مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي، يوسف بن إبراهيم الزاكان، إن الإدارة ضبطت خلال العامين الماضيين 2011 - 2012، أكثر من 18 كيلوغراماً من الهيروين، وحوالي 307668 حبة مخدرة، وأكثر من 17 كليوغراماً من الحشيش، و145 زجاجة خمر، و481 مادة منافية للآداب، كما تم ضبط 23703 وحدات تدخل ضمن وحدات الغش التجاري خلال العام الماضي.



وأرجع ذلك إلى التطور الحاصل في الأنظمة الداخلية الإدارية والمشروعات التطويرية والإنشائية، فقد رصدت الإدارة لذلك حوالي 85 مليون ريال، وهدفها في ذلك منع دخول المواد المخالفة، وتسهيل الإجراءات على المواد غير المخالفة.



وقال الزاكان، الذي كان الثلاثاء ضيف لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية الذي عقد أمس الأول، إن الإدارة - ضمن استراتيجية مصلحة الجمارك - عملت على إيجاد قناة تواصل مع المستوردين من خلال نظام الهاتف الجمركي، كما أرست مبدأ استخدام التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي، مثل استخدام بصمة السائق ولوحة المركبة، ومراقبة ومتابعة شاحنات الترانزيت العابرة لأراضي المملكة عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات والمركبات الصغيرة.



ومن المشاريع التي تسعى إدارة الجمرك في المطار إلى تطويرها وتقديمها للجمهور - حسب مدير عام جمرك المطار - إنشاء مستودع للمتروكات والمحجوزات،حسب المواصفات المعتمدة، وبلغت كلفته 9 ملايين ريال، يتوقع الانتهاء منه خلال الشهرين القادمين، وكذلك إلى اعتماد مشروع تنظيم وتطوير مستودعات (الترانزيت، والمواد الخطرة، والطرود الكبيرة)، في منطقة الشحن الجوي من قبل شركة الشحن بالخطوط الجوية العربية السعودية حسب المتطلبات الجمركية، مع اعتماد إنشاء تلك المستودعات، إضافة إلى مستودع المواد القابلة للتلف والمواد الخطرة حسب المواصفات المعتمدة من هيئة الطيران المدني والجمارك في ميزانية العام القادم بمبلغ إجمالي يقارب 13 مليون ريال.



وأضاف أن من المشاريع التي سوف تقوم بتنفيذها إدارة الجمرك، مشروع مبنى النافذة الواحدة الذي يتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري بكلفة بلغت 8 ملايين ريال، كما تعمل على إعادة تأهيل وتطوير فلل الضيافة في مبنى الوسائل الرقابة بتكلفة تقارب نصف مليون ريال، وإعادة تأهيل وتطوير كافة مواقع الأعمال الجمركية بالمطار ممثلة في كاونترات وأجهزة التفتيش ومكاتب قسم الوسائل الرقابية ومكاتب المناوبين في الصالات، وكذلك مواقع عمل الشؤون الجمركية والترانزيت في الشحن الجوي بمبلغ إجمالي يقارب المليون ريال.



ولفت إلى الانتهاء من تحديث البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي بالجمرك، وتحديث كاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة الهاتف الشبكي (آي بي)، وتوصيل شبكة الحاسب الآلي لمبنى الوسائل الرقابية بالمطار، وتطبيق برنامج إحالة العينات للمختبرات الخاصة عن طريق البرنامج الآلي للجمرك، وتطبيق نظام تبادل وإدخال البيانات الجمركية آليات بواسطة نظام (إي دي آي)، وتفعيل نظام سداد الرسوم الجمركية وغيرها بواسطة نظام سداد، وتفعيل نظام إبلاغ المستوردين عبر نظام الرسائل النصية (أس أم أس) بكافة مراحل المعاملات التابعة لهم، وتوفير أجهزة آلية في صالة الوارد الدولي للاستعلام الآلي من قبل المخلصين والمستوردين عن معاملاتهم الجمركية.