211 معدل بطالة السعوديين آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

كشف تقرير رسمي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن معدل البطالة في المملكة وصل إلى 12.1% العام الماضي، وأن معدل بطالة السعوديين الذكور من 15 سنة فأكثر بلغ 6.1% و35.7% للإناث. جاء ذلك من واقع نتائج المسح الميداني الذي أجرته مصلحة الإحصاءات خلال الأشهر الماضية.



وأوضح التقرير أن جملة قوة العمل في المملكة للفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، بلغت 10.99 مليون فرد، أي ما نسبته 54.1% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، منهم 9.3 مليون فرد من الذكور.



وبلغت جملة عدد المشتغلين 10.4 مليون فرد، أي ما نسبته 94.5% من إجمالي قوة العمل، يمثل الذكور منهم 87.2%، وأظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية بلغت 5 ملايين فرد، منهم 79.9% من الذكور، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين 4.39 مليون فرد، يمثلون ما نسبته 87.9% من قوة العمل السعودية، منهم 85.3% من الذكور، في حين بلغ عدد المتعطلين السعوديين 602.8 ألف فرد يمثلون ما نسبته 12.1% من قوة العمل السعودية، منهم243.983 فرداً من الذكور، و359.870 من الإناث بنسبة 35.7%.



وبينت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية بين 25 ــ 29 سنة بنسبة بلغت 37.6%، أما فيما يخص الذكور فتمثل الفئة العمرية بين 20- 24 سنة الفئة الأعلى من عدد المتعطلين، وذلك بنسبة 46.8%، أما الإناث فثمثل الفئة العمرية بين 15-29 سنة الفئة الأعلى من المتعطلات بنسبة 41.5% من جملة المتعطلات السعوديات.



وبينت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة 49.4%، يليهم الحاصلون على الثانوية 29.9%، وبالنسبة للذكور فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو مايعادلها، وذلك بنسبة 49.5% يليهم الحاصلون على شهادة الدبلوم دون الجامعي وذلك بنسبة 16.5%.



أما في ما يخص السعوديات، فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس يمثلن أعلى نسبة من بين المتعطلات السعوديات، حيث بلغت 73.3%، تليهن الحاصلات على الثانوية بنسبة 16.6%.



وأظهرت النتائج عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على درجة الدكتوراه. وكانت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين على مستوى الحالة الزواجية للذين لم يتزوجوا أبداً، حيث بلغت 65.6%. وأوضحت النتائج أن الأفراد الحاصلين على الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبه من قوة العمل، إذ بلغت 31.3%، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس بنسبة 31.2%.



ويتركز ما يقارب ثلثي قوة العمل السعودية بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 - 39 سنة أي ما نسبته 65.8%.



وفيما يتعلق بغير السعوديين، فقد بلغت نسبة قوة العمل 79.4% من إجمالي عدد السكان غير السعوديين 15 سنة فأكثر، وشكل المشتغلون ما نسبته 99.9% من إجمالي قوة العمل غير السعودية، وبلغت نسبة التعلم بين السكان غير السعوديين داخل قوة العمل 97.6%.