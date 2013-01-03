الأسر الخليجية أنفقت الملايين في آخر يومين من 2012 بلندن

السوق المحلية

أنفق الخليجيون السياح عشرات الملايين خلال أسبوع واحد فقط في العاصمة البريطانية لندن، بسبب موسم التنزيلات الكبير الذي بدأ بعد احتفالات أعياد الكريسماس.وتواجد قبل نهاية العام الذي أقفل أبوابه قبل يومين، عشرات الآلاف لقضاء إجازة قصيرة أطلق عليها بالمفهوم الخليجي "سياحة وحاجة"، فقد ضربت الكثير من الأسر عصفورين بحجر واحد، الأول قضاء إجازة قصيرة في ظل السياحة العربية المضروبة والعروض السياحية التي قدمتها غالبية شركات السياحة، في ما كان السبب الثاني التنزيلات، والتي وصل بعضها إلى 80%، خصوصاً أن الخليجيين لا يثقون بتنزيلات وخصومات الأسواق الخليجية والعربية، فقد بات المشتري الخليجي ذكياً جداً في عملية فهم أسعار البضاعة.وتقول خالدة العنزي من الكويت، والتي جاءت إلى لندن برفقة شقيقاتها، إنها اعتادت التبضع سنوياً من لندن خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة.وأوضحت في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أنها تبتاع ما تحتاجه طوال العام، مؤكدة أن الموظفة الخليجية تنفق أكثر من راتبها على ملابسها ومكياجها والإكسسوارات مثل الحقائب والساعات وغير ذلك.

وأضافت أن اعتمادها على السوق المحلية سيجعلها تقترض، لكن خلال موسم الخصومات في لندن فإنها لا تنفق ربع ما يمكن أن تنفقه، ومثال على ذلك فإنها تشتري شنطة نسائية لليد وماركة عالمية بـ300 دولار، بينما سعرها الأصلي 2000دولار في الأيام العادية، وعليه فإنها تنفق القليل قياساً بما يمكن أن تنفقه في الكويت.



واعترفت العنزي بأنها أنفقت أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 15 ألف دولار، وهو مبلغ عادي بحجم مشترياتها من حقائب وساعات وإكسسوارات وملابس.



أما عبدالرحمن الهبيدة، فقال لـ"العربية.نت"، إنه وجد هذا التوقيت فرصة مناسبة لشراء احتياجات أطفاله، خصوصاً أن ملابس الأطفال تستهلك.

احتفالات رأس السنه

ويرى الهبيدة أنه استغل وقت الخصومات لشراء احتياجاته وزوجته وأطفاله، وفي نفس الوقت حضر احتفالات رأس السنه أمام "بيغ بن".



وبين الهبيدة أن الخصومات في بريطانيا حقيقية، موضحاً أن غالبية الأسواق العربية تضع لافتات بخصومات وهمية، وبعضها لديها خصومات طوال العام، ومع مقارنة البضائع بمحلات أخرى تجد نفس الأسعار بل أغلى.



ثامر خالد من السعودية، اصطحب زوجته معه للتسوق والسياحة ورؤية معالم لندن، حيث قال إنه في كل عام يقوم بالتسوق خلال خصومات الصيف ورأس السنة، مشيراً إلى أنه يضطر بعد التبضع إلى شحن ما اشتراه إلى المملكة.

رقابة صارمة

وأكد ثامر أنه يشتري أكثر من 6 عطورات بقيمة عطرين في بلاده، مشدداً على أن الخليجيين يضطرون للسفر إلى أوروبا من أجل شراء احتياجاتهم بسبب الغلاء في أسواقنا، منوهاً بأن ذلك بسبب عدم وجود رقابة صارمة تجاه الأسعار.



وقال ثامر إنه أنفق أكثر من 7 آلاف جنيه، ولكن ما اشتراه من بضاعة أسعارها مضاعفة خمس مرات في بلاده أو الأسواق المجاورة.



ولا يلوم ثامر آلاف المتسوقين الخليجيين خلال هذه الفترة من كل عام، وإن أنفقوا عشرات الملايين فهي أقل بكثير مما سينفق في الأسواق الخليجية، حسب رأيه، ضارباً مثلاً بأن سعر قميص في محل إنكليزي 20 جنيهاً، وهو ذاته في فرع موجود ببلد خليجي يضاعف سعره 3 مرات دون رقابة.