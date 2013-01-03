تركيا والإمارات توقعان اتفاق استثمار بـ12 مليار دولار آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

قال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، اليوم الخميس، إن شركتين حكوميتين للكهرباء في تركيا والإمارات العربية المتحدة، وقعتا اتفاقاً للاستثمار في مشروع بقيمة 12 مليار دولار لتوليد الكهرباء في منطقة أفشين البستان في تركيا.



وقالت الشركتان في مؤتمر صحافي مشترك، إن مشروع أفشين البستان سيزود المنطقة الواقعة في جنوب شرق تركيا بثمانية آلاف ميغاوات من الكهرباء حين يبلغ طاقته القصوى، وسيبدأ التشغيل المبدئي في 2018، على أن يكتمل المشروع في 2021، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.



وكانت شركة توليد الكهرباء التركية المملوكة للدولة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، قد وقعتا في نوفمبر/تشرين الثاني، بروتوكولاً لمشروع توليد الكهرباء في المنطقة يتضمن منجماً للفحم.