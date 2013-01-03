قنديل 20 مليار جنيه تسويات مرتقبة مع رجال أعمال في مصر آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

توقع رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، أن تصل حصيلة تسويات مرتقبة مع مستثمرين لنحو 20 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه المبالغ ستساهم في سد جزء من عجز الموازنة.



وأوضح قنديل خلال افتتاح "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي"، التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تسوية العقود والأراضي مع المستثمرين، ستتم من خلال لجنة متخصصة، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".



وكان وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، قد قال اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2012-2013، والمنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2012 الماضي، وصل إلى 90 مليار جنيه (ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار).



وتوقع وزير المالية المصري في تصريحات سابقة، أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الجاري إلى نحو 200 مليار جنيه (نحو 31.8 مليار دولار)، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق العام، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.



وأضاف وزير المالية "الحكومة تسعى بالتوافق مع المجتمع المدني لتطبيق البرنامج الاقتصادي الذي يستهدف ترشيد الإنفاق العام وتعزيز إيرادات الدولة بهدف تقليص هذا العجز خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري".