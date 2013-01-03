مصر تطرح 38 فرصة استثمارية بسيناء آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: سيناء - الأناضول

قال محافظ شمال سيناء، شرق مصر، عبدالفتاح حرحور، إن الحكومة المصرية تتيح فرصاً أمام المستثمرين لتنفيذ 38 مشروعاً استثمارياً بشمال سيناء.



واستعرض محافظ شمال سيناء خلال مؤتمر عقده، أمس الأربعاء، بمشاركة عدد من المستثمرين المصريين، قائمة بأهم مجالات الاستثمار التي وفرتها الحكومة في الزراعة والثروة السمكية والصناعات التعدينية والسياحة.



وتضمنت المشروعات المتاح إقامتها بسيناء، إنشاء مزارع سمكية، وإنشاء مصانع لحفظ وتصنيع الفائض من المنتجات السمكية، وإقامة شركة مصايد بحرية في أعالي البحار أمام سواحل شمال سيناء، وإنشاء مصنع للأعلاف بمنطقة بئر العبد، ومشروعات تسمين وتربية الأبقار، وإنتاج الزهور وتسويق المحاصيل الزراعية.



كذلك تتضمن قائمة الاستثمارات المتاحة بشمال سيناء، إنشاء الهياكل للصوبات الزراعية وإنتاج النباتات العطرية والطبية وإنتاج البذور، وإنشاء شركات لاستكمال المأخذ على ترعة السلام ومد شبكات الري والتصنيع الحرفي والبيئي، واستغلال مناطق تجمع الصرف الصحي زرعيا، والتسويق الإلكتروني لمنتجات سيناء، وإنشاء مصانع للملح وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والجير والرخام والطوب الرملي والحجر الجيري والطوب الإسمنتي والبلاستيك والنسيج والكرتون.



وتتيح الحكومة المصرية بشمال سيناء، إقامة مشروعات للترويج السياحي، وإقامة منتجعات سياحية على سواحل العريش، واستثمار سياحي لطريق العائلة المقدسة والفتح الإسلامي لمصر، وإقامة مراكز خدمات متكاملة على طرق سيناء، وإقامة مدينة ملاهٍ بالعريش ومارينا لليخوت والخدمات المتصلة بها بميناء العريش، وإقامة قاعات للمؤتمرات الدولية ومراكز تسويق منتجات حرفية وتراثية.