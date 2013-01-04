افتتاح 30 فرعاً جديداً لمكاتب العمل بالسعودية آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

قال مدير مشروع "تيسير" لإنشاء وتشغيل فروع مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل السعودية محمد بن عبدالرحمن الفالح إن الوزارة تعمل حالياً على تطوير ونشر خدماتها في أنحاء المملكة المختلفة من خلال استخدام التقنية والتوسع في افتتاح فروع لمكاتب العمل في المناطق والمحافظات، طبقاً لاحتياجاتها من تلك الخدمات.



وأضاف الفالح أن تنفيذ سياسة التوسع في خدمات الوزارة وافتتاح فروع لمكاتب يتم وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة تنظيم سوق العمل وتطوير خدمات مكاتب العمل في إطار سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 5 / 8 / 1430هـ والتي تضمنت في سياسات المدى القصير توسيع نطاق خدمات مكاتب العمل لتشمل جميع المحافظات ومراكز النمو ومنها برزت فكرة التوسع في افتتاح فروع لمكاتب العمل داخل المدن والمحافظات وعدم التقيد بمكتب واحد داخل كل منطقة أو محافظة، وذلك لتخفيف ضغوط العمل على المكاتب الرئيسية التي كانت تشهد زحاماً كبيراً يعوق الأداء من حيث سرعة ومستوى تقديم الخدمة.



وعن فكرة مشروع التوسع في افتتاح مكاتب العمل قال الفالح إنه في إطار سعي الوزارة الدائم والمستمر إلى تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين والعملاء، وإيصالها لهم في مقر إقامتهم، والتيسير عليهم وتوفير السبل الكفيلة براحتهم، فقد قامت الوزارة بإعداد دراسة متكاملة حول أولويات افتتاح مكاتب عمل في العديد من المحافظات بمناطق المملكة، استندت هذه الدراسة إلى معايير كمية ونوعية، موضوعية ودقيقة لتحديد الأولويات، حيث شملت الدراسة وفق هذه المعايير افتتاح فروع لمكاتب العمل بمناطق ومحافظات المملكة.