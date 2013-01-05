الأمريكيون اشتروا 144 مليون سيارة في عام 2012

أنهت صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية سنة جيّدة في البيع هي الأفضل منذ خمس سنوات، حيث اشترى المستهلكون الأمريكيون ما مجموعه 7,4 مليون سيارة صغيرة، و7 ملايين سيارة متوسطة الحجم من بينها 4 ملايين سيارة رياضية وكبيرة.من الملاحظ أن شركة كرايسلر حققت أفضل ارتفاع بين المصنّعين الأمريكيين وزادت مبيعاتها بـ 20 بالمئة، مقارنة مع فورد التي زادت مبيعاتها بـ 4,7 بالمئة، ومع جنرال موتورز التي زادت مبيعاتها بـ 3,7 بالمئة، لكنها بقيت الاضخم في الولايات المتحدة مع بيعها 2,5 مليون سيارة.

عودة الدورة العادية لصناعة السيارات الأمريكية يُعتبر انتصاراً لتدخل الإدارة الأمريكية في إنقاذ صناعة السيارات منذ أربع سنوات، فقد راهنت حكومة أوباما على تسليف جنرال موتورز وكرايسلر مليارات الدولارات وضمنت إبقاء العمال في مصانعهم، كما أعطت خلال فترة زمنية خفضاً ضريبياً خاصاً لأصحاب السيارات القديمة لإبدالها بسيارات جديدة.



وعملياً، نجح استثمار الحكومة وهناك الآن 790 ألف عامل في قطاع التصنيع، و2,8 مليون شخص يعملون في قطاع البيع وصيانة السيارات. ونقدّر أن 40 بالمئة منهم يعملون في قطاع السيارات الأمريكية والباقي في قطاع السيارات الأوروبية واليابانية والكورية.



بهذا المعنى، يجب النظر إلى صناعة السيارات الأمريكية على أنها محرك مهم في الاقتصاد الأمريكي، أما ما تقوله أرقام البيع ونوعية السيارات فدليل على توجهات السوق للسنة 2013 وربما أبعد من ذلك.



تنتظر صناعة السيارات في الولايات المتحدة رفع مستوى البيع إلى 15 مليون سيارة هذا العام، لكنها ستضطر لإعطاء المستهلكين الأمريكيين أسباباً مهمة لجذبهم، فكثير من أصحاب السيارات القديمة اضطروا خلال العام 2012 لشراء سيارات جديدة بعدما أصبح من المستحيل تشغيل السيارات القديمة، وقد تخطت 100 ألف ميل، وربما لا يتكرر هذا السيناريو في العام 2013.



أما ما تواجهه صناعة السيارات الأمريكية الأصل على يد السيارات "الأجنبية" فمسألة جدية وقديمة وجديدة، فقد تراجعت جنرال موتورز من 27 بالمئة العام 2002 إلى 16 بالمئة هذا العام، فيما ارتفعت حصة تويوتا من 8 إلى 15 بالمئة، كما عادت حصصها إلى الارتفاع بعد سنتين من المعاناة بسبب خلل ميكانيكي في الكوابح، كما ارتفعت مؤشرات بيع سيارات هوندا أيضاً.



لكن الرابح الأكبر لم يكن يابانياً، بل سيارات فولكسفاغن وارتفعت مبيعاتها بـ 35 بالمئة وهي أكبر نسبة ارتفاع لأي سيارة مقارنة مع العام 2011. صحيح أن فولكسفاغن باعت فقط 324 ألف سيارة، لكن اختراقها للسوق بسيارات صغيرة وعالية الجودة يعطي فكرة عن طبيعة السوق.



لقد أثبتت أرقام العام 2012 أن ارتفاع أسعار المحروقات يلقي بظلاله على سوق التصنيع، فمع ثبوت سعر الغالون ما فوق 3 دولارات أصبح المستهلك الأمريكي مضطراً لشراء سيارة أصغر أو عالية الفعالية.



وبالفعل تُظهر جداول السيارات المباعة العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 26 بالمئة للسيارات الصغيرة الحجم، وتراجعاً بنسبة 86 بالمئة للسيارات الكبيرة.



وحققت سيارة تويوتا بريوس أكبر نسبة ارتفاع ووصلت إلى 73 بالمئة، فيما ارتفع مبيع فورد فوكس بـ 40 بالمئة.



أما بالنسبة للمستثمرين، فربما يكون الأفضل قد أصبح من الماضي، فالأشهر المقبلة ستشهد أزمات سياسية كبيرة بسبب اختلاف الجمهوريين والديموقراطيين والرئيس الأمريكي باراك أوباما حول معالجة العجز في الميزانية، كما أن إعادة فرض ضريبة 2 بالمئة على الدخل سيسحب من السوق مليارات الدولارات.



أما الراغبون في الاستثمار في النفط فمن الواضح أنهم باتوا يعرفون أن الأمريكيين أصبحوا ينتجون أكثر ويستهلكون أقلّ.