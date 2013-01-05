الاقتصاد الأمريكي يتجاهل مخاوف الانزلاق في الهاوية المالية آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: دبي - إكرام اليعقوب

استهل الاقتصاد الأمريكي عام 2013 بتجاهل مخاوف الانحدار في الهاوية المالية من خلال خلقه 155 ألف فرصة عمل جديدة، وارتفاع الثقة في قطاع الخدمات.



يذكر أن نمو الوظائف جاء متماشياً مع توقعات السوق، حيث ارتفعت معدلات البطالة من 7.7% إلى 7.8%، على الرغم من الزيادة الطفيفة لبيانات الشهر الماضي والتي لا تشير إلى تغير ملموس في الأرقام.



وتشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة تفادت أي عجز في الميزانية المالية بنهاية عام 2012، والذي كان يعد هاجس الكثيرين بسبب عدم اليقين بشأن احتمالية زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، لكن القلق لايزال يكتنف الأوساط الاقتصادية بشأن مخاوف الركود في النمو الإجمالي للاقتصاد، وفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز".







وذكر إريك غرين، رئيس الاقتصاديين للأوراق المالية في نيويورك، أن "المرونة" الاقتصادية هي أنسب كلمة لوصف حال الاقتصاد في هذة المرحلة. وأضاف "إن تقارير زيادة الوظائف تشير إلى مرونة الاقتصاد، فأرقام النمو لن ترتفع لما فوق 2%، لكنها في الوقت ذاتة لا تشير إلى عجز في الميزانية".



ويرجح اقتصاديون قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الانتعاش في 2013، لكن لايزال الاحتمال ضئيلاً في النمو السريع بسبب زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بعد موافقة مجلس الشيوخ على الصفقة المالية الأخيرة، فضلاً عن حالة عدم اليقين إزاء خلاف وشيك على سقف الدين الفيدرالي.



ويشار إلى أن نمو معدلات التوظيف لايزال بطيئاً نسبة إلى معدلات البطالة المرتفعة، والذي يسلط بدوره الضوء على الحاجة الماسة إلى تمديد إعانات البطالة للمحتاجين، ومواصلة جهد الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد.



ويقدر التقرير حجم نمو فرص العمل في الرعاية الصحية بحدود 45 ألف وظيفة، وفي وظائف المطاعم بـ38 ألف وظيفة، فيما تم توفير 30 ألف وظيفة في البناء والتشييد، و25 ألفاً في مجال التصنيع.