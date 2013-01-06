البنك الدولي 49 تريليون دولار مديونيات بلدان العالم النامي آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: واشنطن - أ ش أ

قدرت دراسة صادرة عن البنك الدولي إجمالي الزيادة في مديونيات بلدان العالم النامية الخارجية بنحو 464 مليار دولار، وذلك بنهاية العام المالي 2011 / 2012، وهو ما يضع القيمة الكلية لتلك المديونيات في مستوى 4.9 تريليون دولار أمريكي في الوقت الراهن.



وكشف التقرير عن تراجع نسبته 9 في المائة في إجمالي اقتراض الدول النامية القصير الأجل، وكذلك متوسط الأجل إلى 434 مليار دولار خلال العام 2011، مقارنة بالعام 2010.



وقدرت كذلك حجم مستحقات خدمة المديونية الخارجية لبلدان العالم النامية، والتي من بينها بلدان إفريقيا، بنحو 110 مليارات دولار سنويا، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للدول النامية بنهاية العام المالي 2011 / 2012 نسبة متوسطها 69 في المائة من إجمالي الدخول الوطنية لدول العالم النامي.