مراكز الأبحاث البريطانية تسحب دعمها لطلاب الدراسات العليا آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - إكرام اليعقوب

احتجت الأوساط الاجتماعية والثقافية في بريطانيا بعد سحب الكثير من الجامعات دعمها المادي لطلاب الدراسات العليا، حيث اعتبرها أساتذة الجامعات كارثة اقتصادية واجتماعية تنذر بتبعات سلبية لمستقبل الأبحاث في المملكة المتحدة.



واتحد 11 قائدا لمؤسسات أكاديمية عريقة في بريطانيا ضد ما وصفوه الطريق نحو تردي مستوى الأبحاث في الجامعات بعد قرار سحب المراكز دعمها لطلاب الدراسات العليا، والتي غالبا ما تكون على درجة حيوية لشغل وظائف مهنية عالية.



وربط تقرير أعدتة صحيفة "ذا أبوبزرفر" البريطانية، ارتفاع الرسوم الدراسية بـ11% بإيقاف المنح لهذا العام في العديد من الجامعات البريطانية. وذكر التقرير تخوف الكثير من الأكاديميين لتبعات إيقاف الدعم للأبحاث وما سينتجة من تهديد أمام الاقتصاد في السنوات القادمة وأكدو أن التعليم العالي سيقتصر على ذوي الدخل المرتفع والطبقة الغنية من المجتمع.



ويرجح التقرير أن تنخفض معدلات المنتسبين لدرجة الماجستير بـ47% من 786 إلى 413 في 2013 – 2014، في حين ستهبط معدلات طلبة الدكتوراة من 5.793 الى 4.649، أي بانخفاض يقدر بـ20% السنة المقبلة.



من جهة أخرى، يرى رئيس مجالس الأبحاث أن قرار إيقاف الدعم لدرجة الدكتوراة جاء ليعزز خطط تنموية تركز دعمها على دورات ثقافية أخرى تحقق عوائد أفضل. أما بالنسبة لإيقاف الدعم على درجة الماجستير فجاء متماشيا لخطط الإنفاق عام 2010. وأضاف أن المجلس قام بتمويل 5% من الدورات الخاصة.



وقال البروفيسور ستيف سميت، نائب رئيس جامعة إكسيتر إن أحدث البيانات تشير إلى أن 1.8% من الناتج المحلي ينصب على البحث والتطوير، في حين أن متوسط الناتج في منظمة التعاون والتنمية %2.34، أي أكثر بالثلث. أما بالنسبة للدول المنافسة كاليابان وكوريا فالبحث العلمي يفوق الـ3% من الناتج المحلي.



وذكر الدكتور وندي بيات، المدير العام لمجموعة راسيل للجامعات بما في ذلك جامعة أوكسفورد وكامبريدج أن العديد من المهن تتطلب مؤهلات عالية، مما يشعرنا بالقلق لعدم وجود دعم مالي كافٍ يمكن الطلبة من استكمال دراستهم خاصة الأشخاص ذوي الدخل المحدود.