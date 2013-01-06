مسؤول منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي يزور مصر غداً آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: نيويورك - ا ف ب

كشف صندوق النقد الدولي أن المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط ووسط آسيا مسعود أحمد سيزور مصر الاثنين لبحث المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وإمكانية تقديم دعم.







وجاء في بيان أصدره الصندوق، أن مسعود سيتوجه إلى القاهرة بدعوة من السلطات المصرية، بهدف البحث مع السلطات التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، وكذلك بحث مشاريع برامجها الهادفة إلى مواجهة المشاكل الاقتصادية والمالية وإمكانية تقديم دعم من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر على موجهة هذه التحديات.







وكانت مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتراجع قيمة عملتها، أعلنت الأحد أنها تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار.