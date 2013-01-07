السعودية تتصدر دول الخليج بارتفاع الأجور في 2013

أظهرت بيانات مسح دراسة استقصائية أجرتها شركة "ميرسر" للأبحاث توقعات بنمو دخل الموظفين في السعودية بمعدل 6% خلال العام الجاري 2013، متجاوزاً بذلك نسبة التضخم وارتفاع الدخل في أوروبا.



وشملت الدراسة مقارنات بين الدخل في دول الخليج العربي بمعدل زيادة في الرواتب تصل لما بين 5% في الإمارات، 5.4% في الكويت، و 5.2% في قطر. فيما أظهرت البيانات توقعات أن تصل معدلات الزيادة في الرواتب إلى 5 و5.1% في كل من البحرين وعُمان، وفقا لما نشرتة صحيفة "ذا ناشيونال".



وتعد الدراسة جزءاً من التقرير العالمي الذي استوضح سلم الرواتب لأكثر من 570 شركة عالمية لها أعمال في أكثر من 76 دولة في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا. وتشير البيانات إلى إرتفاع الدخل لجميع الفئات من عاملين ومديرين تنفيذيين لتلك الشركات.



وقال زيد قمحاوي، الذي يترأس أعمال ميرسر للاستطلاعات في منطقة الشرق الأوسط "إن التضخم في أسعار المستهلكين يؤثر بالغالب على نسبة ارتفاع الأجور، إلا أن زيادة الأجور المتوقعة في 2013 جاءت فوق نسبة التضخم، مما يعني ارتفاع الأجور".



وأشار قمحاوي إلى استناد الكثير من الشركات على المتغيرات الاقتصادية مثل التنافسية في مستوى الأجور والقدرة على تحملها في إعدادها للميزانية بدون الالتفاف إلى أهمية قياس نسبة التضخم.