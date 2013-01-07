مستثمرون يعرضون 6 مليارات دولار لشراء صكوك حكومية بمصر آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

قال مستشار وزير المالية المصري لسياسات الدين العام سامي خلاف وجود عروض شراء للصكوك الإسلامية الحكومية تصل لـ6 مليارات دولار.



وأضاف خلاف أن مستثمرين عرضوا ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار لتغطية أول اكتتاب مصري في الصكوك الإسلامية الحكومية.



وأكد خلاف لوزير المالية الجديد الدكتور المرسي حجازي خلال أول اجتماع للوزير المالية مع قيادات الوزارة، أن وزارة المالية مستعدة فنيا لإصدار صكوك بنظام الإجارة والتي تستحوذ على نحو 99% من سوق الصكوك الإسلامية عالميا، والنسبة الأخرى تمثلها صكوك السلم والاستصناع، وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية.