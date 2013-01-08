أمانة منطقة الرياض تنفذ مشاريع تطويرية بقيمة 75 مليار ريال آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: الرياض - واس

اعتمدت أمانة منطقة الرياض عدداً من المشاريع والبرامج الجديدة ضمن ميزانية السنة المالية 1434/1435 هـ بقيمة إجمالية تجاوزت 7.5 مليار ريال بزيادة فاقت 2.3 مليار عن ميزانية العام الماضي.



وأوضح أمين منطقة الرياض، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل في تصريح صحافي، أن ما تم اعتماده للأمانة من برامج ومشاريع جديدة بميزانية العام المالي 1434/1435هـ بلغت أكثر من 5.9 مليار ريال.



وقال إن تكاليف مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة بلغت 650 مليون ريال، واعتماد 1.850 مليون ريال لمشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة، واعتماد 50 مليون ريال لتحسين وتجميل المداخل، مشيراً إلى أن الميزانية اعتمدت كذلك 280 مليون ريال للدراسات والإشراف للأمانة وبلديات المنطقة، و500 مليون ريال لتنفيذ جسور وأنفاق على محاور مرورية متفرقة، و400 مليون لتحسين وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمدينة الرياض، وكذلك 40 مليون ريال لتنفيذ مخرجات حركة المرور داخل الأحياء وتحسين السلامة المرورية عند المساجد والمدارس.



وبين أن الميزانية الجديدة لأمانة منطقة الرياض اعتمدت كذلك 50 مليون ريال لتنفيذ وتطوير وتحسين ممرات وأرصفة المشاة بمدينة الرياض، و600 مليون ريال لإنشاء مراكز إدارية مجمعة (المرحلة الثانية) بواقع 3 مراكز، و20 مليون ريال لتنفيذ مبنى الإدارة العامة للخدمات النسائية، و25 مليون ريال لإنشاء واحات الأمير سلمان للعلوم، و120 مليون ريال لإزالة ونقل نواتج الرمي العشوائي، و40 مليون ريال لتنفيذ ساحات العروض والاحتفالات.



وأبان أن الاعتمادات شملت 5 ملايين ريال لدراسة وتبتير الأراضي الحكومية المتبقية من مخططات المنح، و30 مليون ريال لتطوير وتنظيم وتوثيق أعمال وكالة البلديات، و10 ملايين ريال لعزل وإعادة تهيئة الساحة الجنوبية وتغيير الأسقف واستبدال خطوط الصرف الصحي بمجمع قصر الحكم، و5 ملايين ريال لتأمين وتركيب لوحات إرشادية للحدائق والساحات، و20 مليون ريال لإعادة تأهيل محطات وأعمدة إنارة ومثلها لإعادة إنشاء سوق الشمال للخضار والفواكه.



وشملت اعتمادات ميزانية أمانة منطقة الرياض لهذا العام تبتير وتثبيت المخططات المعتمدة الحكومية لمدن وقرى وهجر منطقة الرياض بتكلفة 5 ملايين ريال، وتحسين الشريط التجاري بتكلفة 20 مليون ريال، وإنشاء سوق للطيور والحيوانات الأليفة بتكلفة 10 ملايين ريال، ومثلها لتنفيذ مبنى ترفيهي نموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة، و10 ملايين أخرى لتنفيذ قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي.



وأفاد معالي أمين منطقة الرياض بأنه تم اعتماد عدد من البرامج الجديدة في ميزانية هذا العام، ومن بينها تشغيل وصيانة واحات الأمير سلمان للعلوم بأحياء مدينة الرياض بتكلفة 10 ملايين ريال، وتشغيل وصيانة متنزه الأمير سلمان "بنبان" بتكلفة 10 ملايين ريال، وتشغيل وصيانة أجهزة المسح الجوي بتكلفة 10 ملايين، وضبط وتأكيد جودة إنتاج خلاطات الإسفلت بتكلفة 15 مليون ريال، وتشغيل وصيانة وتطوير محطات البث المساحي الرئيسية بوكالة البلديات بتكلفة 5 ملايين ريال.



كما شملت البرامج استئجار السيارات لأمانة منطقة الرياض بتكلفة 20 مليون ريال، وتشغيل وصيانة الساحات البلدية بتكلفة 10 ملايين ريال، وبرنامجاً لنظام أمن المعلومات بتكلفة 5 ملايين ريال، وبرنامج إدارة الحركة المرورية بمدينة الرياض بتكلفة 15 مليون ريال، وصيانة واستبدال شبكات الري القديمة بتكلفة 10 ملايين ريال.



وأشار إلى أن البرامج شملت تنظيم أعمال الرخصة الفورية للأمانة والبلديات الفرعية بتكلفة 15 مليون ريال، وتشغيل وصيانة مختبر وكالة البلديات بتكلفة 3 ملايين ريال، وتشغيل وصيانة ونظافة أسواق النفع العام وأسواق الملكية المشاعة ومواقع الباعة الجائلين بتكلفة 15 مليون ريال، فيما تم زيادة تكاليف عدد من البرامج والمشاريع القائمة بقيمة 1.590.742.000 ريال.