الإيكونومست الإمارات بين الأعلى نمواً في العالم بـ63 آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

توقع تقرير حديث من "الإيكونومست انتيليجانس يونت" أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بمعدل 6.3% بحلول عام 2017.



ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي هذا العام نمواً بمعدل 3.7% مقابل 3% في 2012، وأن يرتفع النمو بشكل تدريجي في السنوات المقبلة ليصل معدله إلى 4.7% في 2014، ونحو 5.2% و5.9% في 2015 و2016 على التوالي.



وبحسب تقديرات المؤسسة، ينتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى نحو 2.79 تريليون درهم بحلول عام 2017، مقابل 1.44 تريليون درهم في 2012، ونحو 1.67 تريليون درهم متوقعة العام الجاري.



ويعد مستوى النمو المتوقع من قبل المؤسسة لاقتصاد الدولة الأعلى، أو على الأقل بين الأعلى عالمياً، حيث تتوقع "الغيكومونست" أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي العالمي إلى متوسط 2.9% لعامي 2016 و2017، في حين تتوقع متوسط نمو يصل إلى 2.4% للولايات المتحدة في الفترة نفسها، وإلى 1.5% لدول الاتحاد الأوروبي.