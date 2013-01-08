صندوق النقد الدولي مازلنا ملتزمين بدعم الاقتصاد المصري آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: القاهرة - أ ش أ

أكد صندوق النقد الدولي أنه ما زال ملتزما بدعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المتزايدة، للانتقال إلى نموذج أكثر شمولا للنمو الاقتصادي من خلال برنامج محلي متوازن اجتماعياً.



ووصف الصندوق المباحثات التي أجراها في القاهرة مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل وعدد آخر من المسؤولين المصريين، من بينهم محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزير المالية المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف محمد العربي، بأنها مثمرة.



وقال مسعود أحمد، في بيان صادر عن الصندوق من واشنطن، "عقدت مناقشات مثمرة مع الرئيس مرسي ورئيس الوزراء قنديل، والفريق الاقتصادي في مصر، حول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري الآن".



وأكد أحمد أنه في أعقاب المناقشات التي أجريناها، واستنادا إلى العمل الذي يتم تنفيذه، فقد اتفقنا على أن يقوم فريق فني من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في الأسابيع القليلة القادمة لاستئناف المناقشات بشأن إمكانية الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.



وأوضح أن المسؤولين المصريين أكدوا التزامهم الثابت بصياغة وتنفيذ برنامج الاقتصاد الكلي المعد محليا والذى يتمتع بدعم واسع ويعالج هذه التحديات.. كما أكدوا من جديد طلبهم للدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لهذا البرنامج.



وأعرب عن ارتياحه وترحيبه بالتزام المسؤولين المصريين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية.