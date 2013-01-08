قطر تضخ 25 مليار دولار جديدة لدعم الاقتصاد المصري

ضاعفت قطر قيمة وديعتها في البنك المركزي المصري إلى أربعة مليارات دولار وذلك للحدّ من تفاقم أزمة الجنيه المصري، كما قررت الدوحة مضاعفة منحتها للحكومة المصرية لتبلغ مليار دولار، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد عصر اليوم بقصر الاتحادية مع نظيره المصري هشام قنديل.

وشدّد بن جاسم على أن مصر ستجتاز المرحلة الحرجة التي تمر بها، مضيفاً أن مصر القوية مهمة لكل العرب، وبشكل خاص قطر، وشدد على أن العلاقات بين مصر وقطر ستشهد قفزة بين البلدين في المجال الاستثماري والاقتصادي، مضيفاً أن قطر تشكر لمصر دورها في غزة، لاسيما إدخال مواد البناء إلى القطاع. وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".



واعتبر رئيس الوزراء القطري أن الحديث حول الهيمنة القطرية على مصر "مزحة سخيفة"، مضيفاً أن دولة بحجم مصر ومقدراتها البشرية والاقتصادية لا يمكن أن يتم عليها الهيمنة من قبل أي دولة أخرى، مضيفاً أن أمير قطر يعترف بدور مصر الريادي، وقال: "نحن نعتمد على مصر ونقدر لمصر كل أدوارها"، مشيراً إلى أن الحديث حول هيمنة قطر كلمة قيلت من قبل البعض للاستهلاك المحلي من قبل بعض الساسة في مصر.



وقال بن جاسم إن مَنْ يختار القيادة السياسية في مصر هو الشعب المصري، وهناك رئيساً منتخباً، مضيفاً أن قطر لن تستطيع التأثير على الأوضاع في مصر حتى لو تم السماح للقطريين بالتصويت في الانتخابات المصرية، مشيراً إلى قلة عدد الأصوات القطرية.



وفيما يتعلق بالحديث حول بيع قناة السويس أو تأجيرها لدولة قطر قال بن جاسم إن ولي العهد القطري أكد أننا لم نسمع عن هذا الأمر إلا في الإعلام المصري، ولم نتحدث عنه ولم يُعرض علينا، مضيفاً أنه يؤسف قطر أن يدخلها البعض في إطار الحراك السياسي القائم في مصر حالياً، معتبراً أن قناة السويس جزء من تراث مصر ومقدراتها، ومشيراً إلى أن قطر سعيدة بوقوفها بجانب الشقيقة الكبرى مصر بعد أن رأت عودتها لممارسة دورها العربي الريادي ووقفوها بجوار الأشقاء العرب.

توتر العلاقات المصرية – الإماراتية

وعبّر بن جاسم عن أمله في أن يكون التوتر الحالي في العلاقات المصرية –الإماراتية "سحابة صيف"، معبراً عن ثقته بعودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها، وأعرب عن استعداده للقيام بأي دور من شأنه تقريب وجهات النظر بين البلدين.



وعن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، قال بن جاسم إنه صدم بالخطاب الذي جاء بهذا الشكل بعد سنتين من كل الدمار الذي لحق بسوريا والدماء التي أريقت، وأكد أن بشار يعاند نفسه ويعاند شعبه وهو مسؤول عن كل القتل والدمار اللذين حدثا هناك.

نموذج يخدم مصالح الطرفين

ومن جانبه قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، إن مصر تثمّن الدور القطري المتميز للوقوف بجوار القاهرة منذ بداية الثورة حتى الآن، مشيراً إلى أن الدوحة قدمت الدعم السياسي والاقتصادي لمصر بشكل ملحوظ.



وأضاف قنديل أن مصر استقبلت دفعة جديدة من المساعدات القطرية التي تشمل منحاً وودائع، وأن مصر تسعى لدفع الاستثمار القطري فيها، وأن الحكومة تعمل على دفع بعض المشروعات المتوقفة بما يساعد على توفير فرص عمل سريعة.



وأضاف رئيس الوزراء أن هدف الزيارة يأتي في إطار خلق جو إيجابي لمناخ الاستثمار في مصر، وأن المحادثات مع رئيس الوزراء القطري تناولت المشروعين القطريين في شرق بورسعيد وفي البحر المتوسط باستثمارات 18 مليار دولار، وأن الحكومتين المصرية والقطرية يريان أن التحرك على مستوى الفنيين أقل مما يطمح به السياسيون، موضحاً "نحاول تأسيس نموذج يخدم مصالح الطرفين، خاصة أن مصر بها فرص كبيرة للاستثمار، والوفد الفني القطري سيزور مصر الأسبوع المقبل لدفع حركة المشروعين".



وأضاف قنديل أن الاجتماع تناول شقاً سياسياً رأسه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وتناول قضايا فلسطين وسوريا والعلاقات الثنائية بصفة عامة، فضلاً عن تناول المساعدات القطرية لدعم إعمار غزة والتي تمر عبر الأراضي المصرية.