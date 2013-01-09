معدل البطالة في منطقة اليورو يرتفع إلى 118٪ خلال نوفمبر آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: بروكسيل - أ ف ب

أفادت أرقام نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) أمس، بأن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 11,8٪ من السكان العاملين في نوفمبر، مقابل 11,7٪ في الشهر الذي سبقه.



وفي منطقة اليورو، بلغ عدد العاطلين عن العمل 18,82 مليون شخص في نوفمبر، بزيادة 113 ألفاً عن اكتوبر و2,15 مليون شخص عن نوفمبر 2011.



واستمر معدل البطالة بالارتفاع إلى مستويات استثنائية في إسبانيا، حيث بلغ 26,6٪ من أصل اليد العاملة الفعلية، وفي اليونان، حيث بلغ 26٪ في سبتمبر، وهو الشهر الأخير الذي توافرت فيه معطيات حول البطالة. وفي اليونان انتقل معدل البطالة من 18,9٪ إلى 26٪ بين سبتمبر 2011 وسبتمبر 2012.



وارتفع المعدل بشكل كبير أيضا في قبرص من 9,5٪ إلى 14٪ بين نوفمبر 2011 ونوفمبر 2012. وفي الفترة نفسها ارتفع من 23٪ الى 26,6 ٪ في إسبانيا. وفي نوفمبر سجلت أدنى مستويات البطالة في النمسا (4,5٪) ولوكسمبورغ (5,1٪) وألمانيا (5,4٪) وهولندا (5,6٪).



وفي كل دول الاتحاد الأوروبي، بقيت البطالة مستقرة في نوفمبر، مقارنة بأكتوبر عند 10,7٪. وفي الإجمال فإن 26,061 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الاوروبي في نوفمبر، أي 154 الفاً اكثر من اكتوبر و2,012 مليون شخص اكثر مما كان عليه العدد قبل سنة. وعلى سبيل المقارنة فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 7,8٪ في ديسمبر. وفي اليابان بلغ 4,1٪ في نوفمبر.



إلى ذلك، قال مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا “ايستات” أمس إن معدل البطالة بين الشباب ارتفع إلى 37,1% في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ المعدل القياسي في عام 1992.



وذكر المكتب أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما غير القادرين على إيجاد وظيفة ارتفع 0,7% على أساس شهري وخمس نقاط مئوية مقابل الشهر نفسه من عام 2011.



وقال المكتب ومقره روما، إن معدل البطالة بوجه عام لم يتغير من 11,1% في أكتوبر الماضي، بينما تراجع عدد العاطلين بمعدل حوالي ألفي شخص إلى 2,87 مليون شخص. وجرى الإعلان عن تراجع معدلات التوظيف وسط احتدام التنافس استعدادا للانتخابات المقررة يومي 24 و25 من الشهر المقبل.



وهاجم رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، والذي يتقدم في استطلاعات الرأي خلفه ماريو مونتي ملقيا باللوم على تدابير التقشف الصارمة التي طرحها لمعالجة أزمة الديون، في تفاقم أزمة الوظائف وتراجع النشاط الاقتصادي.



ودخل مونتي، الخبير الاقتصادي الذي لم ينتم إلى حزب في الماضي السباق الانتخابي زعيما لتحالف ينتمي إلى تيار الوسط منافسا برلسكوني ومعسكر يسار الوسط المتصدر السباق بقيادة الحزب الديمقراطي.



من ناحية أخرى، تحسنت معنويات الشركات بمنطقة اليورو مجددا في ديسمبر، لكن نسبة البطالة ارتفعت لمستوى قياسي جديد وأحجمت الأسر عن الانفاق في الفترة السابقة على عيد الميلاد، ما يشير إلى أن خروج المنطقة من الركود سيكون بطيئا.



وأظهر مسح المفوضية الأوروبية الشهري للشركات والمستهلكين أمس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة ارتفعت 1,3 نقطة إلى 87 مواصلة الصعود للشهر الثاني عل التوالي، بعد هبوطها على مدى عام تقريبا.



لكن التفاؤل بأن منطقة اليورو في سبيلها للتعافي من أزمة ديون مصرفية وعامة شديدة تأثر ببيانات من مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أظهرت أن البطالة في نوفمبر بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء استخدام عملة اليورو في 1999.



ويظهر ضعف الطلب في بيانات تجارة التجزئة التي نشرها يوروستات أمس أيضا، حيث ارتفع حجم المبيعات 0,1٪ فحسب في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما لا يكفي لتعويض هبوطها بشكل حاد في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.



على صعيد متصل، أظهرت بيانات نشرت أمس، أن التجارة الألمانية انكمشت بشكل حاد في نوفمبر إضافة إلى إشارات بأن النمو تباطأ في أكبر اقتصاد بأوروبا قبل نهاية العام الماضي.



وقال المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، إن الصادرات على أساس شهري تراجعت 3,4% في نوفمبر، بعدما أخفقت قفزة في الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في تعويض تراجع على الطلب من دول منطقة اليورو التي تضربها أزمة اقتصادية. وارتفعت الصادرات الألمانية 0,2% في أكتوبر الماضي. وتوقع محللون أن تتراجع الصادرات بنسبة 0,5% وأن ترتفع الواردات 0,5%. وارتفعت الصادرات على أساس سنوي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين بنسبة 5,6% في نوفمبر الماضي، ولكنها تراجعت 5,7% إلى أكبر شركاء تجاريين لألمانيا في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة.



وشهدت الصادرات الإجمالية ركودا في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر في 2011، بينما تراجعت الواردات 1,2%. وقال المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا إن الفائض التجاري ارتفع إلى 17 مليار يورو (22,3 مليار دولار) في نوفمبر الماضي مقابل 15,7 مليار يورو في الشهر السابق عليه.