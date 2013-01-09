11 ألف وظيفة تنتظر الشباب السعودي في شركة جبل عمر آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

قال رئيس مجلس إدارة شركة "جبل عمر للتطوير"، الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، إن الشركة ستوظف أربعة آلاف شاب سعودي خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وأضاف فقيه خلال رعايته أمس، حفل تخريج 120 متدرباً سعودياً للعمل في فندق أجنحى هيلتون مكة المكرمة، الذي سيفتتح قبل شهر رمضان المقبل بجوار المسجد الحرام، أن الشركة تعاقدت مع هؤلاء الشباب للعمل في هذا الفندق، مشيراً إلى أن هذه الدفعة سيليها توظيف ما يقارب 1350 شاباً سعودياً خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة.



وزاد فقيه "سيتم خلال السنوات الثلاث اللاحقة توظيف أربعة آلاف شاب سعودي في شتى وظائف الضيافة والفندقة في هذا المشروع"، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.



ولفت فقيه إلى أن شركة جبل عمر للتطوير تقع عليها مسؤولية مباشرة وغير مباشرة في مساعدة المشغلين للفنادق في الاختيار والتوظيف، وهي بواقع 38 برجاً و26 فندقاً، وذلك من خلال استقطاب الشباب السعودي المؤهل للعمل في قطاع الفندقة والضيافة في المرحلة الأولى بإجمالي 3800 موظف، وبمجموع كلي للمشروع 11 ألف وظيفة عند اكتماله.