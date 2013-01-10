مصر تسلمت الوديعة القطرية الجديدة بملياري دولار في ديسمبر آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، الخميس، إن البلاد تسلمت بالفعل المساعدات القطرية الجديدة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.



ورداً على سؤال لرويترز بالبريد الإلكتروني حول موعد وصول المساعدات القطرية الجديدة لمصر، قال نضال عصر "ديسمبر"، ولم يخض في أي تفاصيل.



وأعلنت قطر، الثلاثاء، أنها أقرضت الحكومة المصرية ملياري دولار إضافيين، وقدمت نصف مليار آخر كدعم مباشر للمساعدة في احتواء أزمة العملة التي استنزفت الاحتياطات الأجنبية وأوصلتها إلى مستوى حرج.



وقال البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بصورة طفيفة في ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 15.015 مليار دولار رغم إثارته ذعر المستثمرين في وقت سابق بإعلان أن الاحتياطيات وصلت إلى مستوى حرج.



ويعني تصريح عصر بدخول الوديعة القطرية الجديدة في ديسمبر، أن أرقام الاحتياطيات الأجنبية لذلك الشهر تضمنت الوديعة القطرية بالفعل.



ودفع الاضطراب السياسي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وأوائل ديسمبر، المستثمرين والمواطنين العاديين إلى تحويل الجنيه المصري إلى العملة الأجنبية، خشية أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه أو تفرض قيوداً على حركة رأس المال.