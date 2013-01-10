مصر قانون الصكوك يستثني قناة السويس والمرافق العامة آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في بيان له أمس، "إن الفترة القادمة ستشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين لمجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس نواب، ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول".



وحول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة كلّف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملاً، وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية.



وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها.



وتصاعدت حدة الخلافات في مصر حول قانون الصكوك الإسلامية، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وتراهن عليه في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة والتي قد تصل إلى 31.7 مليار دولار للعام المالي الجاري 2012-2013.



وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وعدد من الأحزاب والتيارات الإسلامية بمصر على رأسها حزبا الحرية والعدالة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، قد أبدوا رفضهم لمشروع قانون الصكوك، معللين ذلك بأن المشروع في شكله الحالي يفتح الباب أمام تملك أول وأملاك الدولة ويخالف قواعد الشريعة الإسلامية.



وحول زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، أوضح البيان أن الحكومة أطلعت وفد الصندوق، الذي زار القاهرة أول أمس الاثنين، على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر منذ الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق في نوفمبر 2012.



وأضاف البيان أن الحكومة أكدت لوفد الصندوق على التزامها بخطة إصلاح اقتصادي ومالي وبرنامج وطني يعالج التحديات الاقتصادية، ويحظى بتأييد مجتمعي على خلفية الحوار المجتمعي الذى أجرته.



وفي شأن منفصل قال بيان الحكومة إن إجمالي الرصيد الحالي من القمح (المحلي ـ والمستورد) بمصر بلغ نحو 2.963 مليون طن يكفى لمدة 4 شهور تقريباً.



كما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 1.009 مليون طن، ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 3.972 مليون طن يكفي لمدة 160 يوما، أي حتى 16 يونيو 2013.