الدولار يحلق عند أعلى سعر رسمي أمام الجنيه المصري آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: العربية.نت

واصل الدولار قفزاته لليوم الرابع على التوالي ليحلق عند أعلى سعر رسمي في تاريخه أمام الجنيه المصري، مسجلاً 6.54 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع في تعاملات شركات الصرافة أمس بزيادة 3 قروش عن أمس الأول.



وقال يوسف فاروق، مسؤول إحدى شركات الصرافة، إن هناك حالة من الاضطراب والهلع داخل السوق بسبب الصعود المتوالي للدولار والذي استمر لليوم الرابع على التوالي بمعدل 3 قروش يومياً، موضحاً أن هذا الارتفاع أدى إلى حالة من التكالب على شراء الدولار، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.



وأشار إلى أن هذا المستوى الذي حققه الدولار يعد الأعلى في تاريخ العلاقة الرسمية بين الدولار والجنيه المصري، موضحاً أن هناك حالة من القلق لدى المستوردين، وهناك خسائر يومية يتكبدونها بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الدولار، خاصة أن الكثير منهم لديه التزامات مع الجهات المصدرة بأسعار أقل كثيراً مما سجله الدولار في الوقت الراهن.



وأكد أن ارتفاع الدولار أدى إلى صعود جماعي لجميع أسعار العملات الأوروبية والعربية، حيث قفز اليورو إلى 8.51 جنيه للشراء و8.71 جنيه للبيع، كما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 10.44 جنيه للشراء و10.70 جنيه للبيع، كما تخطى الفرنك السويسري حاجز الـ7 جنيهات ليسجل 7.02 جنيه للشراء و7.25 جنيه للبيع، وبالنسبة للعملات العربية ارتفع الريال السعودي ليسجل 1.73 جنيه للشراء و1.76 جنيه للبيع، كما ارتفع الدينار الكويتي إلى 22.60 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع.