سعوديات يتغلبن على حافز بـ4 ساعات عمل أسبوعية فقط آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

بأربع ساعات فقط أو بما يعادل 240 دقيقة في الأسبوع، حوّل عدد من الجامعيات السعوديات في محافظة الطائف، منازلهن إلى فصول دراسية، لتدريس طلاب المرحلة الابتدائية وطالباتها في تخصصاتهن الأصلية، وذلك نتيجة توقف إعانة "حافز" التي كن يحصلن عليها، إضافة إلى تأخر تعيينهن كمعلمات في مدارس التعليم العام، وهروبهن من العمل كمعلمات في المدارس الأهلية، نظراً لوجود تعسف إداري في ممارسات بعض إدارات تلك المدارس، على حد وصف إحداهن.



وذكرت إحدى الخريجات الجامعيات التي تحمل مؤهلاً لتدريس اللغة الإنكليزية، وتدعى "نوف"، أنها بدأت تزاول نشاطها التعليمي في منزلها، بواقع أربع ساعات في الأسبوع، مشيرة إلى أنها لجأت وزميلاتها إلى مواقع الشبكة العنكبوتية، والمحال التجارية، للإعلان عن رغبتهن في تدريس مواد اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنكليزية، ومواد أخرى، لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وطالبات بمراحل دراسية أخرى، كالمتوسطة، حيث وضعن أرقام هاتفهن النقال للتواصل معهن، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.



وتنتشر الكثير من الإعلانات لعدد من الخريجات الجامعيات السعوديات، من تخصصات مختلفة، حيث بدت المكتبات وعدد من المحال التجارية في محافظة الطائف تعج بإعلاناتهن وتخصصاتهن من أجل شغل أوقات فراغهن، وكسر ساعات تعطلهن عن العمل، والاستفادة من مؤهلاتهن، وقتل سنوات انتظارهن، ومعاناتهن أمام تأخر تعيينهن معلمات بالمدارس الحكومية لسنوات عديدة من جهة، الأمر الذي حدا بهن بالابتعاد عن الانخراط في الأخيرة.



ولفت نوف إلى أنها وزميلاتها لجأن للتدريس في المنازل لمواجهة تأخر تعيينهن معلمات. وقالت: "أدرس الطالبة الواحدة بسعر 300 ريال في الشهر، تزيد أو تنقص بحسب المادة، ومستوى الطالب أو الطالبة، وذلك بواقع أربع ساعات في الأسبوع، تعطى خلال يومين فقط، تختارها أسرة الطالبة، حيث تحضر الطالبات للمنزل لتدريسهن"، منوهة بإمكانية تدريس طلاب المرحلة الابتدائية.



وعن إمكانية تدريسها لتخصص غير تخصصها الأصلي، قالت إحدى زميلاتها وتدعى فاطمة: "من السهولة بمكان أن تقوم الخريجات بتدريس تخصصات تختلف عن تخصصاتهن المدرجة في مؤهلاتهن"، عازية ذلك إلى عدم أهمية التخصص أمام مهارة ومثالية إيصال المعلومة للطالب أو الطالبة، والقدرة على ذلك، مع إضافة معلومات أخرى للحصيلة التعليمية.