غرفة جدة 30 ألف وظيفة عقارية شاغرة تبحث عن سعوديين آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

كشف خبراء عقاريون عن وجود ثلاثين ألف فرصة عمل شاغرة في القطاع العقاري، تنتظر الشباب السعودي، مشيرين إلى أن انتعاش القطاع في الفترة الأخيرة، والتوسع في بناء مزيد من الوحدات السكنية، وقرب تطبيق نظام الرهن العقاري، ساهمت في توفير هذا العدد من الوظائف.



وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، عبدالله الأحمري، إن "هناك ثلاثين ألف وظيفة موجودة في القطاع، تتوزع على مجالات التثمين العقاري، والتسويق العقاري، ودراسات الجدوى، والاستشارات القانونية"، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.



وأضاف الأحمري أن السعودية مقبلة على نهضة عقارية لا سيما في الإسكان والتمويل والرهن، داعياً إلى ضرورة وضع الضوابط وتأهيل الشباب للعمل في المجالات العقارية المختلفة من خلال التعاون بين وزارة الإسكان والتجارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية والبنوك ووزارة الاقتصاد.



وطالب الأحمري بابتعاث الطلبة أو تأهيلهم عبر معاهد متخصصة، ولفت إلى قرب صدور استراتيجية للتثمين العقاري، تحمل ضوابط مشددة.



وزاد "هناك لجنة مكونة من وزارة التجارة وعضوية العدل والداخلية ومجالس الغرف، تدرس هيئة للتثمين العقاري بعد صور الأمر السامي بتكوينها، ستساهم في وضع الضوابط وتأمين فرص وظيفية للشباب السعودي".