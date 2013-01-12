الربيعة الصناعة طريق الاقتصاد السعودي لمصاف الدول الكبرى

تفقد وزير التجارة والصناعة السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، الدكتور توفيق الربيعة، عدداً من مشروعات التطوير في المدينة الصناعية الثانية والثالثة في جدة 1، على مسافة 35 كلم جنوب جدة على طريق الليث. وافتتح ثلاثة مصانع في جدة هي مصانع محمود سعيد، ومصنع جمجوم للصناعات الطبية، ومصنع حلوني إخوان.وقال الربيعة في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق السعودية": "قبل أشهر وضع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حجر أساس تطوير جدة 3، وساهمت توجيهاته في توسعة مساحة جدة 3 من 20 مليون متر مربع إلى 79 مليون متر مربع، والآن تظهر معالم المشروع على أرض الواقع، وهناك إقبال لبناء مصانع جديدة، وسيتم البدء بالإنتاج في هذه المصانع بالتزامن مع أعمال التطوير".

وأضاف أن الصناعيين يجدون دعماً مميزاً من أمير المنطقة لاستثمار الفرص والجاذبية الاقتصادية للمشروعات الصناعية.



وأشار إلى أن توفير مدن لهاتين المدينتين كان سبباً في استقطاب أكثر من 500 مشروع صناعي ستلعب دوراً رائداً في توفير فرص عمل للمواطنين، وتصنيع منتجات وطنية مميزة تزيد من صادرات المملكة وتنوع مصادر الدخل وتوطن التقنية والمعرفة.



وأكد الربيعة أن الدولة تقدم حوافز وتسهيلات جاذبة للاستثمارات، ومدناً تقدم فرصاً صناعية وخدمية واعدة، وباب الاستثمار الصناعي مفتوح للجميع، وطريق الصناعة بالمملكة سيوصل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى.



وتعد جدة 2 مدينة صناعية متكاملة الخدمات مساحتها 8 ملايين متر مربع، وتم تخصيص كامل مساحتها لمشروعات صناعية جديدة، لذا بدأت مدن بتطوير جدة 3 والبالغة مساحتها 79 مليون متر مربع، وقد أنفقت مدن أكثر من 2.2 مليار ريال على مشروعات البنية التحتية في المدينتين.



وينتج مصنع محمود سعيد علب المرطبات والأغطية باستثمارات 605.47 مليون ريال، أما شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة فتبلغ استثماراتها 86.14 مليون ريال، وينتج مصنع شركة حلواني إخوان معجنات، سكر معبأ، مناديل معطرة، بإجمالي استثمارات 307.1 مليون ريال.



كما زار الربيعة مصنع الرواد الذي ينتج أنظمة ولوحات إلكترونية وكهربائية وغيرها من منتجات طلاء المعادن.



من جانبه، دعا المدير العام المكلف لـ"مدن"، المهندس صالح الرشيد الذي رافق الربيعة في جولته، المستثمرين إلى استغلال التسهيلات والحوافز في المدن الصناعية الواعدة، مؤكداً أن هذه المدن ساهمت في توزيع التنمية بشكل متوازن بين المدن الكبرى والصغرى.



وقال إن الدكتور الربيعة له دور في تأسيس جدة 2 و3 و4، وإعادة تأهيل جدة 1 منذ كان مديراً عاماً لهيئة المدن، والآن نرى ثمار ما تم تأسيسه قبل ثلاث سنوات، لافتاً إلى أنه خلال زمن قياسي وجدنا اكتمال مشروعات التطوير وتخصيص الأراضي لبناء مصانع بالتزامن مع أعمال التطوير.



وأضاف إذا قارنا عدد المصانع قبل أربع سنوات نجد أنها كانت 1700 مصنع، أما الآن فقد بلغت 4500 مصنع، ومساحة الأراضي المطورة كانت 40 مليون متر مربع، والآن 142 مليون متر مربع، وعدد المدن كان 14 مدينة والآن 29، مؤكداً أن الهيئة تعمل لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل.



يذكر أن مدناً أنشئت عام 2001، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت على إنشاء المدن الصناعية في مختلف المناطق، وتشرف الهيئة حالياً على 29 مدينة صناعية بين قائمة أو تحت التطوير.



وتطمح خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع.



وتعد حوافز المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراضٍ صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75%، وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة.