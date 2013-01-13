أحزاب المحافظين في أوروبا تبحث قروض إنقاذ قبرص آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: نيقوسيا - ا ف ب

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبرص على القيام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لكي تحظى بالدعم الخارجي المطلوب في الوقت الذي تسعى فيه نيقوسيا إلى الحصول على قروض إنقاذ دولية.



جاءت تصريحات ميركل خلال لقاء للأحزاب المحافظة الأوروبية في قبرص، وذلك بعد ساعات من إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف قبرص 3 درجات مرة واحدة.



يذكر أن مؤتمر "حزب الشعب الأوروبي" الذي يضم الأحزاب المحافظة الأوروبية، ويشكل أكبر مجموعة برلمانية في البرلمان الأوروبي، هو اجتماع غير رسمي وركز على استراتيجية الحزب لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة عام 2014 والموازنة الأوروبية للفترة من 2014 إلى 2020.



كما ناقش المشاركون في الاجتماع مرشح حزب الشعب لرئاسة المفوضية الأوروبية خلفاً للرئيس الحالي جوزيه مانويل باروسو. وقالت ميركل لدى وصولها إلى قبرص للمشاركة في الاجتماع الذي يرأسه نيكوس أناستاسياديس زعيم حزب التجمع الديمقراطي اليوناني «من ناحية نحن نريد الإصلاحات، ومن الناحية الأخرى يمكننا التحدث عن التضامن» مع قبرص».



وأضافت: "قبل كل شيء أنا هنا لدعم ترشيح نيكوس أناستاسياديس للرئاسة، وبالتأكيد نحن هنا لمناقشة الموقف المالي".



وكانت مؤسسة موديز قد أعلنت في وقت سابق أمس الأول خفض تصنيف قبرص الائتماني من بي3 إلى «سي. أيه. أيه3» في الوقت الذي طلبت فيه قبرص قروض إنقاذ من آلية الاستقرار الأوروبية بقيمة 18 مليار يورو تقريبا (24 مليار دولار) لمواجهة أزمتها المالية. كانت ميركل قد نفت أمس إمكانية منح قبرص معاملة خاصة فيما يتعلق بطلب قرض الإنقاذ.



وقالت "موديز": إنه "في ضوء ترجيح أن تكون الزيادة الناتجة في عبء الديون غير محتملة، تعتقد "موديز" أن هناك احتمالاً متزايداً بشكل كبير بأن الحكومة القبرصية قد تعجز تماماً عن سداد ديونها في نهاية المطاف أو تضغط من أجل الدخول في مفاوضات بائسة". كما قال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس الذي وصل الجزيرة للمشاركة في اجتماع الأحزاب الأوروبية من يمين الوسط، إن قبرص إلى جانب اليونان «ستنجحان في الخروج من الأزمة".



من ناحيته، أعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله رفضه منح قبرص شروطاً مالية متميزة ضمن خطة مكافحة الأزمة المالية في دول منطقة اليورو.



وقال فيسترفيله أمس الأول في برلين، إن على قبرص ألا تأمل في الحصول على معاملة متميزة من جانب الجهات المانحة. وأضاف وزير الخارجية الألماني مكرراً كلمات المستشارة الألمانية ميركل «من الواضح أنه لا يمكن سن لائحة خاصة بقبرص تتعلق بإجراءات عملية الإنقاذ".



وأوضح فيسترفيله أن اتخاذ القرارات بشأن حزمة المعونات المالية "تتم بصورة عادلة ودقيقة عند التعامل مع آليات الاستقرار في أوروبا"، مشيراً إلى أن على قبرص أن تتبع قدراً أكبر من الشفافية فيما يختص بالإصلاحات الهيكلية.



ويثور جدل داخل منطقة اليورو بشأن حزمة المساعدات المزمع تقديمها. ويلح الساسة الأوروبيون على سن لوائح صارمة ضد غسيل الأموال بسبب الأهمية الكبرى لإيداعات المستثمرين الروس في البنوك القبرصية.



وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد دعت قبرص إلى القيام بالإجراءات اللازمة على مستوى الإصلاح، وذلك بعد يومين على تأكيدها أن الجزيرة التي طلبت خطة انقاذ اوروبية لن تحصل على "شروط تفضيلية". وعليها الجزيرة الأوروبية "لن تقرر فوراً".