الاتحاد الأوروبى يدعم مصر بـ5 مليارات يورو في 2013 آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان ميوري، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الاقتصاد المصري بمبلغ 5 مليارات يورو في شكل منح وقروض مميزة لدعم الديمقراطية والاقتصاد في مصر خلال 2013.



وأعرب ميوري عقب لقائه الرئيس المصري محمد مرسي، أنه سعيد بوجوده في مصر، وشكر الرئيس مرسي على دعوته واستضافته له، مشيراً إلى أنه ناقش معه كل الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وسبل حل الأزمتين السورية والفلسطينية.



وأضاف هيرمان في مؤتمر صحافي عقد عقب لقائه مع مرسي، أنه أتى برسالة لمصر تحمل تمنيات الاتحاد الأوروبي لها بأن تنجح ديمقراطيتها الجديدة، مؤكداً أن دول أوروبا انبهرت ببداية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، وكيف امتلأت الشوارع والميادين بالنساء والشباب الذين نادوا بالحرية.



وأكد أن الاتحاد الأوروبي ساند التحول الديمقراطي والصعوبات التي تواجهه، خاصة في مصر، لأن لها دوراً فاعلاً ورئيساً في المنطقة.



وأشار إلى أنه عرض على الرئيس إرسال بعثة مراقبة للانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكداً ضرورة التوافق في الحوار والآراء بين كل القوى السياسية في مصر، وذلك للوصول إلى مجتمع يحترم الحقوق والحريات، وخاصة حقوق المرأة والطفل.



من جانبه، قال الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إن مصر تعتز وتثمن المواقف الأوروبية الواضحة التي اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطي، مؤكداً التزام مصر الواضح والراسخ في المضي قدماً ما بدأناه نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وصولاً إلى الحكم الرشيد ودولة القانون، في إطار الدولة الحديثة التي نحرص جميعاً على الوصول إليها شعباً وحكومة ورئاسة ومعارضة، وقطعنا فيه شوطاً كبيراً، وبإجراء الانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر تقريباً، سوف تكتمل المسيرة الديمقراطية لبناء المؤسسات في مصر.



وأكد الرئيس مرسي، خلال كلمته مع رئيس مجلس الاتحاد الأوربي، هيرمان فان ميوري، تقدير مصر لزيارة ميوري، وأنه لا يزال هناك مجال متسع نكثف من خلاله تعاوننا، حول مخاطر انتشار النزاعات في الدول المحيطة، ونسعى للانتقال لمرحلة الاستقرار الحقيقي، وإننا نثمن المواقف الأوروبية الواضحة التي تنبنى على المواقف الإنسانية تجاه الأزمة السورية وعملية السلامة في الشرق الأوسط، ونسعد لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لهذه الأزمات.