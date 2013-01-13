اليورو يقفز لمستوى قياسي في صرافات مصر مقترباً من 9 جنيهات

قفزت أسعار اليورو في سوق الصرف المصرية بنحو‏20‏ قرشا في تعاملات شركات الصرافة‏،‏ ليسجل‏8.67‏ جنيه للشراء، و‏8.93‏ جنيه للبيع‏،‏ محققة مستوى قياسيا جديدا لم تشهده منذ سنوات عديدة‏،‏ وذلك نتيجة ارتفاعها عالميا بنحو 3 نقاط أمام الدولار في تعاملات أمس الأول، ليسجل 1.3340 دولار.وقال عماد جمال الدين مسؤول إحدى شركات الصرافة لصحيفة الأهرام، إن الارتفاع الكبير في سعر اليورو أدى إلى تراجع الطلب عليه في تعاملات أمس، نظرا لترقب العملاء لأسعار الاثنين مع عودة البورصات والأسواق العالمية من عطلتها الأسبوعية، مشيرا إلى أن اقتراب اليورو من9 جنيهات سيزيد من مخاوف العملاء، وخاصة المستوردين الذين لديهم ارتباط باليورو.

وأشار إلى أن أسعار الدولار سجلت في تعاملات أمس 6.54 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع، وسط هدوء شديد في حجم الطلب عليه، نتيجة توقف المستوردين عن الشراء انتظار لاستقرار الأسعار، خاصة في ظل الخسائر المتواصلة مع أي ارتفاع للدولار، حيث إن الكثير منهم لديه التزامات مع الشركات المصدرة عند أسعار أقل بكثير مما عليه الأن.



ويري مراقبون أن تراجع الطلب من المستوردين والعملاء علي الشراء بهذه الأسعار المرتفعة، أدي إلي انخفاض الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء لما بين3 و5 قروش، مقابل ما بين10 و15 قرشا بعد إطلاق آلية البنك المركزي مباشرة، مؤكدين أن ذلك أسهم في توافر الدولار بشركات الصرافة بكميات كبيرة.



وبالنسبة لأسعار باقي العملات فقد ارتفع الجنيه الاسترليني ليسجل10.50 جنيه للشراء و10.80 جنيه للبيع، كما ارتفع الفرنك السويسري إلى 7.10 جنيه للشراء و7.38 جنيه للبيع, وسجل الريال السعودي 1.73 جنيه للشراء و1.7675 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 22.70 جنيه للشراء و23.60 جنيه للبيع.