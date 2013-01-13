تركيا تستهدف صادرات بـ500 مليار دولار في 2023 آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: القاهرة - الاناضول

قال نائب وزير الاقتصاد التركى، مصطفى سيفير، اليوم الاحد ان تركيا تخطط لزيادة صادراتها للخارج الى 500 مليار دولار بحلول عام 2023 وزيادة الدخل القومى الى 2 تريليون دولار.



وأضاف سيفير إن تركيا تخطط أيضا لزيادة دخل الفرد التركى من الدخل القومى الى 25 الف دولار سنويا بحلول عام 2023 ومع الاحتفالات بمئوية تأسيس الجمهورية التركياة.



جاء ذلك خلال كلمته الى القاها اليوم فى "المنتدى المصرى التركى الاول للصلب" الذى عقد بالقاهرة بالتعاون بين الجمعية المصرية للاستثمار الدولى وجمعية مصدرى الصلب التركى.



وشدد سيفير في كلمته على أن ما تحقق فى تركيا يعود الى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التى حدثت فى البلاد بد تولى حزب العدالة والتنمية الحكم فى البلاد عام 2002.



واضاف سيفير ان حجم الصادرات التركية ارتفعت من 39 مليار دولار فى عام 2002 الى152 مليار دولار فى عام 2012.



وقال سيفير أن حجم الدخل القومى فى تركيا وصل الى 772 مليار دولار فى عام 2012 ووصل دخل الفرد الى 10500 دولار سنويا مقابل 2300 دولار فقط في عام 2002.