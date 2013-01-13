وزارة العمل الأردنية تطلق 18 ألف فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل الاردنية عن اكثر من 18 الف فرصة تدريب وتشغيل توفرها الحكومة لأيدي العاملة الاردنية في مختلف القطاعات.
وافصح وزير العمل نضال القضامين عن فرص عمل سيتم الاعلان عنها مطلع الشهر المقبل، وتستهدف فرص العمل التي توفرها الحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص شرائح اجتماعية كبيرة من المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية العليا والثانوية العامة وخريجي مراكز التدريب والتأهيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القضامين، في عمّان حول الحملة الوطنية للتشغيل التي اطلقتها وزارة العمل وفرص العمل المتوفرة والتي تبلغ اكثر من 18 الف فرصة عمل في مختلف القطاعات.
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