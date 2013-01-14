أبوظبي تطلق مشروعات تنموية بـ90 مليار دولار في 5 سنوات آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: أبوظبي - وام

كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن الإمارة ستعمل على ضخ مخصصات مالية كبرى في مشاريع رأسمالية خلال السنوات الخمس 2013 -2017 تصل قيمتها إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات.



وأكد بن زايد أن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها تترجم رؤى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لما يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة يرسخان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مثالاً اقتصادياً واجتماعياً يقتدى به بين دول العالم.



جاء ذلك خلال ترؤس بن زايد اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد في ديوان ولي العهد وتم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها.



وقال ولي عهد أبوظبي "الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، لذا فإننا نوجه جل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية، ويساهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة".



وأكد المجلس أهمية أن تتوافق المشاريع الرأسمالية مع الأسس والمعايير التي تضمن عند تنفيذها تحقيق أهداف في رؤية أبوظبي 2030.



وستسهم المشاريع الرأسمالية في تنمية الاقتصاد العام للإمارة وتوفر الخدمات اللازمة للمواطنين.



وتعزز هذه المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الذي سينعكس إيجاباً على مجمل الواقع الاقتصادي، وسيسهم في زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة.



وحرصاً على توفير الوظائف لأبناء الدولة في مختلف القطاعات، فقد اعتمد المجلس المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفر أكثر من 5000 وظيفة جديدة لسنة 2013.