الاتحاد الأوروبي يستعد لإصلاحات في قطاع الاتصالات آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - إكرام اليعقوب

تتجة المفوضية الأوروبية للاتصالات إلى إرساء قواعد جديدة في سوق اللاسلكي الموحد للقارة الأوروبية وإحداث إصلاحات تدعم تشكيل سوق اتصالات عمومي في أوروبا بهدف تشجيع المنافسة والاستثمار في القطاع الذي تضرر بفعل الأزمة المالية.



وقالت نيلي كروس، نائب رئيس اللجنة، لصحيفة "الفاينانشيل تايمز" إن بروكسيل قررت وضع السياسات والتدابير اللازمة للتنسيق بين القطاع عبر الاتحاد الأوروبي.



وأضافت كروس "نعمل لزيادة التدابيرمن أجل تهيئة الظروف المشتركة لرواج المنافسة والاستثمار في القطاع عبر الاتحاد الأوروبي".







وأِشارت الصحيفة إلى أن تقاسم الأصول على اختلاف أنواعها وسهولة الوصول للبنية التحتية للاتصالات بشروط معقولة من الممكن أن يعزز المنافسه والاستثمار من قبل جميع اللاعبين.



وأعلنت نيللي عن الاستراتيجية الجديدة لعام 2013 بعد لقاء الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات في أوروبا مع خواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة. وخلصت هذة المحادثات بوضع أليات لتوحيد سوق الإتصالات الأوروبي.



وقالت كروس إنها في الوقت الذي تحرص فية على الموائمة بين السوق، إلا أنها لن تتخاذ خطوات جدية لإنشاء اتصالات موحد في هذة المرحلة. بدلا من ذلك شددت على الحاجة لتعزيز التعاون بين اللجنة والجهات التنظيمية الوطنية لإحداث التغييرات التي تحتاجها الصناعة أولا.