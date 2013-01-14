طاقات يواجه بطالة السعوديات بـ 1000 وظيفة أسبوعياً

كشفت مديرة فرع برنامج "طاقات" في الرياض مها خالد العتيبي أن نحو ألف وظيفة نسائية شاغرة أسبوعياً في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص على مستوى السعودية يطرحها البرنامج، مضيفة أن هناك 1.3 مليون مسجل في برنامج حافز جميعهم يتم نقلهم إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التوظيف طاقات الذي يُدار من قِبل صندوق الموارد البشرية لتوظيف الباحثين عن العمل، مبينة أن المؤهلات التي يحملونها أعلاها الماجستير والدكتوراه.

وعلّقت مها في تصريحاتها التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، على اتهامات المُستفيدات من برنامج حافز لبرنامج طاقات، بأنه لا يقدم لهن سوى وظائف دونية، قائلة "لا يوجد أي عمل دوني طالما أنه يكف عن دونية السؤال".



وبيّنت أن الشواغر الوظيفية التي يطرحها برنامج طاقات تأتي وفق المؤهل وتتوافر على مستوى السعودية، بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات ورغبات المتقدمة، حيث وظّف البرنامج معيدات في الجامعات ومسؤولات توظيف ومعلمات، إضافة إلى عدد من الوظائف القيادية، مشيرة إلى أن استمرارية السعوديات في العمل فاقت نسبة 80 في المائة.



وقالت العتيبي، إن آلاف السعوديين والسعوديات تم توظيفهم عن طريق برنامج طاقات، مؤكدة أن خدمات البرنامج لا تقتصر على المؤهلات فقط في برنامج حافز، إذ يمكن أن تستفيد غير المؤهلات أيضاً.



وتابعت مديرة برنامج طاقات، أنه بحسب إحصائيات ''حافز'' فإن عدد من يحمل شهادات دون الثانوية بلغ 410 آلاف مستفيد، ونسبة الحاصلين على الثانوية بلغ 440 ألف مستفيد، وهذا ينعكس على طبيعة الوظائف ونوعيتها، التي تقدم لهم.



ولفتت في الوقت ذاته إلى أن من تحمل شهادة الثانوية أو أقل لا يمكن أن تتساوى مع مَن تحمل البكالوريوس في الوظائف التي يطرحها البرنامج، خاصة أن معظم أرباب العمل لهم شروط في المؤهل.



وحول هل البرنامج سيفرض عقوبات على اللاتي لا يلتحقن بالوظائف التي يوفرها لهن مثل: الحسم من مكافأة حافز أو استبعادهن من الوظائف الأخرى،



قالت: ''نحن لا علاقة لنا بالحسم من قبل حافز، فبرنامج طاقات يهتم بالتوظيف وإتاحة الفرص للراغبين في العمل وتكوين فرص وظيفية''.