البنك الدولي 130 مليار دولار أموال منهوبة في عهد مبارك

قالت صحيفة مصرية إن خبراء في البنك الدولي قدروا حجم الأموال التي تم نهبها خلال سنوات حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والذي استمر ثلاثين عاماً، يفوق 130 مليار دولار من بينها 54 مليار دولار تم نهبها خلال السنوات الثماني الماضية فقط.وذكرت صحيفة "الشرق" المصرية، أن تحقيقاً وثائقياً لهيئة الإذاعة البريطانية، أكد أن الحكومة البريطانية لم تجمد سوى 85 مليون جنيه إسترليني من ممتلكات وأرصدة رموز ومسؤولي نظام حكم مبارك.

وفي السياق ذاته، عقد وزير الدولة لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية، جيريمى بروان، الذي بدأ زيارة لمصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى، مؤتمراً صحافياً استعرض خلاله أوجه التعاون بين البلدين في ملف استرداد الأموال المنهوبة، في مصر ودول الربيع العربي.



وقال إن بريطانيا ستعين مستشاراً مقيماً بالقاهرة، للتأكد من أن هناك من يربط التحقيقات في لندن والمعلومات التي تقدمها مصر، مؤكداً أن بريطانيا ملتزمة تماماً بعملية استرداد الأصول، وليس هناك ميزة أبداً أن تكون لندن مقصداً آمناً لوضع الأموال غير المشروعة، مضيفاً "نريد أن تعود الأموال لأصحاب الحق مع مراعاة سيادة القانون".



وتابع "إننا نحدد هذه الأموال أو الأصول ثم تتبعها الإجراءات الجنائية، ونتأكد أن التحقيقات تسير بشكل قانوني، وتم إخفاء هذه الأصول بطريقة معقدة، وقد تأتي تلك الأصول بأسماء أقرباء ودوائر محيطة، ولكننا نلتزم بهذه العملية التي لن تنته بين عشية وضحاها".



وأضاف أن بلاده لا تتوقع نتائج فورية، لكنها ستتبع الإجراءات القانونية المطلوبة والتي "ليست عذراً" لتأخير عملية استرداد الأموال، على حد قوله.