رئيس السودان يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: الخرطوم - أ ش أ

وجه الرئيس السوداني عمر البشير بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية بالسودان، مؤكداً تميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وقدم الوزير بالمجلس السوداني الأعلى للاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل للرئيس، تقريراً حول ترتيبات انعقاد ملتقى الاستثمار السعودي السوداني بالرياض يومي 23 و24 يناير الجاري، والمشروعات التي سيتم عرضها على الملتقى.



وقال إسماعيل إن هناك لجنة عليا تعمل مع الوزارات المعنية للتحضير لهذا الملتقى، الذي يعد من أهم المناشط التي ينفذها الجهاز القومي للاستثمار، مشيراً إلى أن الرئيس وجه بأهمية التحضير الجيد للملتقى والتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد أصحاب العمل.



وأوضح إسماعيل أن الملتقى سيسهم في إحداث مزيد من التكامل الاقتصادي بين الأسواق السعودية والمنتجات السودانية.



وكان رئيس الجانب السوداني في مجلس الأعمال المشترك بين السعودية والسودان ورئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، أشار في وقت سابق إلى أن الموارد التي تتمتع بها بلاده يمكن أن تجعل من المملكة العربية السعودية والسودان أكبر شريكين تجاريين في المنطقة، وتحقيق الرغبة المشتركة في مجال تأمين الغذاء بالاستفادة من مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الدول العربية.



وسيطرح مجلس الأعمال المشترك خلال ملتقى الرياض عدداً من الفرص الاستثمارية الجادة على المستثمرين السعوديين إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية السعودية الناجحة بالسودان.