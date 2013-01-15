صعود طفيف لمؤشر الأسعار في السعودية خلال الربع الأخير آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: الرياض - العربية.نت

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الرابع عام 2012 (158.2) مقابل (156.8) للربع الثالث عام 2012 بارتفاع (0.9%) قياساً بمؤشـر الربع الثالث من العام ذاته.



ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته خمسة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية فبلغت نسبة الارتفاع في "قسم المواد الكيمياوية والمنتجات ذات الصلة (0.8%)، وبلغت في قسم السلع الأخرى (0.7%): قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (0.6%)، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.2%)، قسم السلع المصنعة المتنوعة (0.1%)".



وسجل في المقابل قسمان رئيسيان انخفاضاً في مؤشريهما القياسيين إذ بلغت نسبة الانخفاض في قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.4%)، وفي قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%)".



كما سجل المتوسط السنوي للرقم القياسي العام لأسعار الجملة لسنة 2012 ارتفاعاً بلغت نسبته 2.5%، عند مقارنته مع نظيره من العام السابق 2011، حيث سجلت تسعة أقسام رئيسية ارتفاعات متفاوتة بلغت نسبها في "قسم المواد الكيمياوية والمنتجات ذات الصلة (15.4%)، وفي قسم السلع الأخرى (7.7%)، وبلغت في قسم السلع المصنعة المتنوعة (4.3%)، وبلغت في قسم الآلات ومعدات النقل (3.2%)، وبلغت في قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (2.8%)، وبلغت في قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (2.6%)، وبلغت في قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (1.1%)، وبلغت في قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.9%)، وبلغت في قسم المشروبات والدخان (0.1%)".