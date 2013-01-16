اتحاد الصناعات المصرية تصالح الحكومة مع المستثمرين إيجابي آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: القاهرة - العربية.نت

أكد اتحاد الصناعات المصرية على تأييده الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً والرامية الى فتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار والذي يعد مؤشراً جيداً من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة في الاقتصاد المصري لعودة الاستثمارات التي تدفع النمو الاقتصادي مرة أخرى ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.



وأضاف الاتحاد في بيان أنه يتابع باهتمام شديد الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة حول فتح باب المصالحة مع المجتمع الاقتصادي والاستثماري ويوضح الاتحاد أن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل وتكاتف جميع ابنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية، وقد آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق سعيًا إلى تحقيق المصالحة الشاملة في المجتمع بكافة طوائفه في القضايا الخلافيه بكافة أشكالها.



وأشار البيان أن الاتحاد يؤكد على ضرورة إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار في مصر باعتبارها دولة القانون، وأن الدولة قادرة على الفصل في القضايا المختلفة والتغلب على جميع السلبيات مشيرين الى أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري في حاجة الى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر الى آفاق أوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تنعكس إيجابيا على كافة المواطنين.