رجل أعمال يرشي كاتب عدل بجدة بعمارتين قيمتهما 16 مليون ريال آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

اعترف رجل أعمال متهم على خلفية كارثة الأمطار والسيول في المحكمة الإدارية في جدة أمس، بدفع رشوة إلى كاتب عدل تتمثل في عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما على 16 مليون ريال مقابل أن ينهي وضع صك شرعي مزور.



وقال رجل الأعمال، بحضور خمسة من المتهمين بينهم كاتب عدل وقاض سابق وعقاريون جميعهم متهمون في جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة وطلب الرشوة وأخذها، إن التزوير يتعلق بصك أرض في ذهبان مساحتها 4.6 مليون متر مربع، بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وقيامه بإفراغ أرض من البائع، وهو المتهم الثالث رجل أعمال، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر.



وأضاف تبين فيما بعد أن البائع الذي حضر هو شخص منتحل لشخصيته، وليس هو شخصياً، ومن ثم تمليكها للمتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك، لقاء أخذه مبلغ 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له.



فيما وجهت لبقية المتهمين الأربعة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والإسهام في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس.



وقررت المحكمة الإدارية تحديد جلسة أخرى للنظر في ملف القضية ربيع الأول المقبل.