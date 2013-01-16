مصر تعدل خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد

قال وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي إن مصر التي تسعى للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.وأوضح الوزير الذي تولى منصبه قبل أسبوعين تقريبا في تصريحات بثتها وكالة رويترز، أن التعديلات المزمع اجرؤها لا تصب في جوهر الاتفاق، إلا أنه لم يخض في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها.

من جانبه أعرب الدكتور عبد الشكور شعلان عضو مجلس إدارة صندوق النقد‏,‏ وممثل المجموعة العربية في الصندوق عن تفاؤله بإمكان التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد قريبا‏.



وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية، إلى أن بعثة مرتقبة ستزور القاهرة لاستكمال المفاوضات, معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي السريع.



وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.



وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي إن برنامجا وطنيا للميزانية والمالية اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق يحتاج لتعديل مما سيؤجل تطبيقه، لكنه أضاف أن المحادثات مع الصندوق ستستأنف قريبا.



وحث مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مصر هذا الأسبوع على استكمال محادثاتها مع صندوق النقد قائلا إن الاتفاق سيساعد الاقتصاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية.



وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة يناير كانون الثاني 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة وتراجعت الثقة الشعبية في الحكومة بسبب توترات بشأن دستور جديد للبلاد.



ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة ما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها.