المنصوري 4 نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي في 2012 آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي نما نحو 4% في 2012، وذلك رداً على سؤال عن تقديره لمعدل النمو في العام الماضي.



وأضاف المنصوري، وفقاً لـ"رويترز"، أنه يتوقع نفس معدل النمو في 2013 ما لم تحدث تغييرات كبيرة في أسعار النفط والاقتصاد العالمي.



وكان "البنك الدولي" قد توقع أمس، أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً خلال العام 2013 يزيد على 4%، مؤكداً أن هذا النمو القوي يأتي رغم استمرار هشاشة الانتعاش في الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية.



ورجح تقرير البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2012، إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ4.9% في العام الأسبق، وذلك بالتزامن مع توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في 2012 إلى نحو 5.1%، قبل أن يتراجع النمو نسبياً إلى 4.4% في عام 2013.



وقدر البنك الدولي في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.3% في عام 2012، مقابل توقعاته السابقة في يونيو/حزيران عند 2.5%، متوقعاً أن يبقى معدل النمو دون تغيير بشكل عام عند 2.4% عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 3.1% عام 2014، و3.4% عام 2015، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.