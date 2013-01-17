سيطرة وافدات على المشاغل تهدر 40 ألف وظيفة نسائية بالسعودية آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

تسيطر العاملات الوافدات في السعودية على 40 ألف وظيفة نسائية في قطاع ''التجميل والمشاغل''، بسبب رفض خريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن يشغلنها.



وقالت نائبة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية الدكتورة منيرة العلولا، إن كليات البنات في إدارة التدريب التقني والمهني وعبر تأسيس إدارة التنسيق الوظيفي عملت على توفير فرص وظيفية لخريجاتها في المشاريع والاستثمارات النسائية وبخاصة في ''المشاغل'' في القطاع الخاص، مستدركة ''لكنهن يرفضن العمل''، وفقاً لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية.



وأضافت أن الخريجات لم يوافقن على الوظيفة نتيجة رفض الأسر لطبيعة العمل، مؤكدة أن الكليات بصدد فتح صالونات ومراكز تدريب داخل الكليات تطرح خدماتها بأسعار رمزية لعامة السيدات بهدف تحقيق التدريب العملي الجيد لخريجات المعاهد بعد عدم استفادة الكثيرات من التدريب في المنشآت الخاصة.



وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في إدارة التدريب التقني والمهني فوزية الحربي، إنه يوجد في الرياض فقط 15 ألف مشغل نسائي تدار بأيدي وافدات.



وأضافت الحربي أن الإحصائيات تشير إلى وجود 40 ألف فرصة عمل نسائية في سوق العمل السعودي لقطاع مستحضرات التجميل والموضة، وما يتعلق بها تسيطر عليها أجنبيات، مشيرة إلى أن حوالات العمالة الوافدة لخارج المملكة بلغت 105 مليارات ريال وتضاعفت بذلك عن الأعوام السابقة، حيث كانت تصل إلى 57 مليار ريال عام 2006.