وزير مالية مصر نستهدف جذب 15 مليار دولار استثمارات قطرية آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

قال وزير المالية المصري الدكتور المرسي السيد حجازي إن بلاده تستهدف جذب استثمارات قطرية خلال الفترة المقبلة، تصل قيمتها إلى ما بين 10 و15 مليار دولار.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت أمس بين وزير المالية ونظيره القطري الدكتور يوسف حسين كمال والذي يزور القاهرة حالياً.



وقال المرسي في بيان تلقى "العربية.نت" نسخة منه، إن الاجتماع استهدف تذليل أية عقبات تواجه استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، حيث تعكف وزارتا الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي على وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، لافتاً إلى أن الخريطة تحتوي حاليا على ما يقرب من 400 مشروع تنموي.



وفيما يخص طلب الجانب القطري زيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في منطقة شرق التفريعة واقتراحه تولي إنشاء مرافق البنية التحتية لها من كهرباء وطاقة ومياه وطرق، أشار الوزير إلى أن مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة وذلك من خلال إعداد مخطط عام للمنطقة يضم ميناء محورياً جديداً ومنطقة صناعية ضخمة وظهيراً لوجستياً، يضم كافة الخدمات والأنشطة اللازمة لخدمة المنطقة الصناعية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمات التمويل والتأمين والنقل والتخزين، وهو ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومن ثم بالاقتصاد المصري ككل.



وفي هذا الإطار كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية لشؤون المشاركة عن الانتهاء خلال أسابيع قليلة من وضع المخطط الرئيسي Master Plan الكامل عن المنطقة يوضح توزيع المناطق الاستثمارية والأنشطة التي ستقام بها، لافتاً إلى أنه سيتم بعد ذلك وضع برامج لتنفيذ تلك الاستثمارات وربطها بخطة زمنية محددة تمهيداً لطرح المشروعات المختارة على القطاع الخاص في مصر والعالم، كما ستنفذ الدولة بعض هذه المشاريع، كما توجد مشاريع سيتم طرحها من خلال أطر نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ P.P.P.